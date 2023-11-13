تصرف إنساني من عمرو دياب لصالح أهالي غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الإعلان عن أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي، المقرر إقامته في 18 نوفمبر. الشركة المنظمة أكدت تبرع جزء من إيرادات الحفل لدعم أهالي غزة، في إطار تضامني.

عمرو دياب

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

و جاءت أسعار تذاكر حفل الفنان عمرو دياب والذي مقرر إقامته في دبي يوم السبب ١٨ نوفمبر كالآتي:

الفئة الأولى: 1641 جنيها

تذاكرالفئة الثانية: 2483 جنيها

الفئة الثالثة: 3325 جنيها

الفئة الرابعة: 4167 جنيها

الفئة الخامسة: 5009 جنيهات

الفئة السادسة: 5851 جنيها

الفئة السابعة vip:

6693 جنيها

آخر أعمال الفنان عمرو دياب

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان عمرو دياب أغنية “ قولي إسمي ”و التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ نزولها حتي الآن.

كلمات أغنية “ قولي إسمي ”

قلبي سلم طب وأنا

مش طبيعتي بحب أنا

كنت ماشي فحالي مكبر

اتفاجئت طلع لي مطب

إيه اللي قدامي ده إيه ده

حلم عمري وجت كده

مش ناقصني خلاص ولا حاجة

والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي

إن أنا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي ابعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا

لحظة إعجابي قل ده أنا

كل مرة بشوف في عنيكي

شمس نورها ظهرلي وهل

مش فارقلي أنا ايه جرا

عمري فات وراميه ورا

طب سؤال هو أنا كده هفضل

كل يوم مبهور يا ترى

بلغي كل الناس قولي اسمي

إن أنا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي