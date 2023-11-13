نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام صاصا والليثي التريند الثاني على اليوتيوب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطربان الشعبين محمود الليثي وعصام صاصا تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك بأغنيتهم الجديدة " سيبك من اللي خلع"، التي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها، ويعد لأول مرة تعاون محمود الليثي مع عصام صاصا في عمل فني.
كلمات أغنية "سيبك من اللي خلع"
شايفك متابع
ده انت غلبت اليوم السابع
خوفو لو رفع الهرم الرابع
كان هيسميه كروان
انا الخلاصة
ال 100 مليون بيقولو صاصا
ازاي تتقارن بالرياسة
ده انا اسمي على الحيطان
ممنوع مقارنة أبدا في كارنا
انتم اخركم تشوفو صورنا
نجوم وكل الناس بصالنا
من يومنا بنور في السما
وليه تقومو وشكو ماشينو
من كام سنة بظهرنا رجعينو
احنا التاريخ بايدينا كتبينو
متسيطين بس بمعلمه
حقك تتضايق
أصل العبد لله سايق
انت فين وانا فين يا رايق
وهو ده اللي مجننك
يابني رقم واحد فوق
مبيشغلهوش ولا واحد
اوعى تفكر نفسك جاحد
ده انا بحضر بركنك
اللي راح بمزاجو وسابنا
مش هيرجع غير بمزاجنا
هو طول عمره بيحتاجنا
اما احنا عادي مش محتاجينو
يومين ويبصم ان الهنا
والعز كان على إيدي انا
على الصفار وعلى النفسنه
ربنا يتولاه ويعينو
سيبك اللي خلع
كان فقري ومش وش دلع
اتشقيت بالارض اتبلع
راح من بعدينا فين
مش هيعرف خيرنا
غير لما يلبس في غيرنا
بكره يتمنى يقابلنا
سيبوه يعيشلو يومين
ياللي انت فاكر ان انت فرقت
شوف انت فين وانا فين دلوقت
يابني انت كنت مجرد وقت
وعيشت لك كام يوم حلوين
اصل اللي مبدأه للقرشين
ما يتقلعش من الرجلين
آخر الطمع هيوديك فين
يابني انت عايش الدور على مين
نظرة عينكي اكتر حاجه شدتني ليكي
ومن ساعتها انا مش ناسيكي
ولا غيبتي يوم عن بالي
ده انا ياما قبلت
ما شوفتش يوم في جمالك بنت
انتي اللي زيك مهما قولت
ملكة ومقامك عالي
روح قلبي دي النص اللي يخص
انتي اللي ساكنه القلب وبس
دايما معاكي بالحب بحس
ده انا بعشقك اكتر من نفسي
يا نن عيني من جوه يا روحي
اللمسه منك تشفي جروحي
هروح وراكي مطرح متروحي
بس انتي حني عليا وحسي
مش كل شوية تشغل دماغك عليا
انا مستعد اديك عينيه
بس انت اسلك معايا
مشكلتك انك
دايما فاكر ان مفيش منك
يابني انت الغرور هيجنك
ده انت حكايتك حكاية