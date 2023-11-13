علماء الأزهر الشريف يتحدثون عن ”أنوار” النبي يوميا على قناة اقرأ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 07:18 مساءً - تعرض قناة اقرأ يوميا الساعة ٣:٣٠ عصرا حلقة جديدة من برنامج "أنوار" تقديم الإعلامي والباحث الإسلامي راضي سعيد.

يستضيف كلا من الدكتور أحمد بصيلي والدكتور عبدالله درويش، من علماء الأزهر الشريف.

ويتحدثون عن أنوار القيم والأخلاق النبوية الشريفة، وكيفية إبراز الجوانب المضيئة الهادية لكل إنسان، وكيف يعمل كل منا على السمو بأخلاقه وحسن تعامله بالصدق والحب والرفق والعفو والرحمة تأسيا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال المواقف والأحداث التي مر بها صلوات الله عليه مع آل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم.