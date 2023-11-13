دانية الشافعي مذيعة MBC 3 تلفت الأنظار في حفل زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم أمس حفل زفاف المذيعة السعودية دانية الشافعي مذيعة الأطفال على قناة mbc3 في دبي.

إطلالة دانية الشافعي في حفل زفافها

وأطلت دانية الشافعي بإطلالة ملكية رقيقة لفتت الأنظار، فكان فستانا أبيض بسيط بأكام طويلة، مطرز من منطقة الأكتاف، مع طرحة طويلة من الشيفون، وتاج مطرز غطى جزء من شعرها، كان المكياج بألوان قوية وأحمر شفاه حدد شفتيها.

حفل ليلة الحناء لـ دانية الشافعي

وسبق، واحتفلت دانية الشافعي بليلة الحناء مع أصدقائها وبحضور عدد من الإعلاميات منهن سارة الدندراوي وأنابيلا هلال في سبتمبر الماضي، وكان هناك عروضا راقصة خلال الحفل، أما قالب الحلوى فكان مكونا من طبفات باللون الوردي.

الإطلالة الأولي لـ دانية الشافعي في ليلة الحناء

وأطلت دانية الشافعي بالزي التقليدي "المسدح الهاشمي" وهو ملابس نساء قبيلة الأشراف في الحجاز، مع الزفة الحجازية التقليدية، كان يدمج ألوان الأحمر والوردي والذهبي واسع وطويل مع طرحة غطت شعرها، وأمسكت بعقد من الورد.

الإطلالة الثانية لـ دانية الشافعي في ليلة الحناء

وبعدها أطلت دانية الشافعي بفستان آخر باللون الأبيض، كان قصيرا ومكشوف الكتفين مع طرحة من الشيفون، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها.

من هي دانية الشافعي

يذكر أن دانية الشافعي إعلامية سعودية مواليد عام 1983 أنهت دراستها الجامعية في مجال الإعلام وكان أول أعمالها ظهورها على قناة mbc3، قدمت برامج الأطفال وكانت من أشهر مذيعات القناة، واشتهرت دانية بتقديم العديد من البرامج الناجحة، منها "نادي دانية" و"مسابقات MBC3" و"البيت الصغير"، وفي عام 2017، تركت دانية الشافعي قناة MBC3، وتفرغت لأعمالها الخاصة، حيث أسست شركة إنتاج إعلامي، وبدأت بتقديم برامج على قناتها على YouTube.