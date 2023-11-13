في ذكرى ميلاد حقوق السينما.. ما لا تعرفه عن منى داغر

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد منى داغر والذي ولدت في مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1923 ورحلت عن عالمنا في 6 يونيو 2000.



نبذة عن منى داغر

هي ممثلة مصرية من أصل لبناني فهي ابنة الممثلة والمنتجة آسيا داغر وخالتها الفنانة ماري كويني، قامت بالعديد من الأدوار الثانية في الأفلام لكن ادوارها كانت متشابهة تقريبا اعتزلت السينما بعد زواجها منتصف الخمسينيات لم يخرج اداءها عن دور الفتاة الارستقراطية التي تسعى للحصول على فتى تحبه فتاة أخرى، اشهرت إسلامها بعد زواجها من رجل يدعى علي منصور مع منتصف الخمسينات.

وفي عام 1944 خاضت منى أولى تجاربها السينمائية بعد أن شاركت في بطولة فيلم "أما جنان" أمام الفنان حسن فايق والفنانة فردوس محمد وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية حيث قدمت عدد من الأفلام أبرزها "ست البيت" و"شاطئ الغرام" و"قدم الخير" و"أنا وحدي" و"آمال" و" الدنيا حلوة" وغيرها من الأعمال.



أعمال الفنانة منى داغر



1944: أما جنان

1945: هذا جناه أبي

1945: القلب له واحد

1945: الجيل الجديد

1946: أم السعد

1948: الواجب

1949: ست البيت

1949: السجينة رقم 17

1950: شاطئ الغرام

1950: ساعة لقلبك

1950: الزوجة السابعة

1951: ضحيت غرامي

1951: الدنيا حلوة

1952: من القلب للقلب

1952: قدم الخير

1952: ظلمت روحي

1952: حياتي أنت

1952: أنا وحدي

1952: آمال

1953: نشالة هانم

1954: يا ظالمني

1954: لمين هواك



اسلام منى داغر

وقد أسلمت منى داغر في الأربعيينات من القرن الماضى وتزوجت من المهندس على برهان وانجبت ولد وبنت ثم انفصلت عنه عام 1953 وبعده تزوجت من على منصور المحامى الذى كان يتولى قضايا والدتها الفنانة والمنتجة الكبيرة أسيا وأنجبت منه بنتين.

حقيقة دفنها

واعتزلت منى عالم الفن بعد أن وجدت أن أدوارها متشابهة ولم تعد تستطيع تقديم جديد خاصة أن المخرجين والمنتجين حصروها في دور الفتاة الشريرة "خطافة الرجالة" وذلك فى عام 1954.

ورحلت الفنانة منى عن عالمنا عن عمر يناهز 77 عاما وخرجت عديد من الشائعات التى طالت وفاتها حيث تردد إنه ا كانت أول مسيحية يتم دفنها فى السعودية وتحديدا فى البقيع وهو الامر الذى يعد عار تماما من الصحة حيث إنه ا توفيت فى مصر وتم دفنها هنا.