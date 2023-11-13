نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرهم التريند.. عصام صاصا والليثي يتخطو النصف مليون بأغنية "سيبك من اللي خلع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المطربان الشعبين محمود الليثي وعصام صاصا نجاحًا كبيرًا، بعد طرح أغنيتهم الجديدة " سيبك من اللي خلع"، التي تخطت النصف مليون مشاهدة، واصبحت تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعد لأول مرة تعاون محمود الليثي مع عصام صاصا في عمل فني.



كلمات أغنية "سيبك من اللي خلع"



شايفك متابع

ده انت غلبت اليوم السابع

خوفو لو رفع الهرم الرابع

كان هيسميه كروان

انا الخلاصة

ال 100 مليون بيقولو صاصا

ازاي تتقارن بالرياسة

ده انا اسمي على الحيطان

ممنوع مقارنة أبدا في كارنا

انتم اخركم تشوفو صورنا

نجوم وكل الناس بصالنا

من يومنا بنور في السما

وليه تقومو وشكو ماشينو

من كام سنة بظهرنا رجعينو

احنا التاريخ بايدينا كتبينو

متسيطين بس بمعلمه

حقك تتضايق

أصل العبد لله سايق

انت فين وانا فين يا رايق

وهو ده اللي مجننك

يابني رقم واحد فوق

مبيشغلهوش ولا واحد

اوعى تفكر نفسك جاحد

ده انا بحضر بركنك

اللي راح بمزاجو وسابنا

مش هيرجع غير بمزاجنا

هو طول عمره بيحتاجنا

اما احنا عادي مش محتاجينو

يومين ويبصم ان الهنا

والعز كان على إيدي انا

على الصفار وعلى النفسنه

ربنا يتولاه ويعينو

سيبك اللي خلع

كان فقري ومش وش دلع

اتشقيت بالارض اتبلع

راح من بعدينا فين

مش هيعرف خيرنا

غير لما يلبس في غيرنا

بكره يتمنى يقابلنا

سيبوه يعيشلو يومين

ياللي انت فاكر ان انت فرقت

شوف انت فين وانا فين دلوقت

يابني انت كنت مجرد وقت

وعيشت لك كام يوم حلوين

اصل اللي مبدأه للقرشين

ما يتقلعش من الرجلين

آخر الطمع هيوديك فين

يابني انت عايش الدور على مين

نظرة عينكي اكتر حاجه شدتني ليكي

ومن ساعتها انا مش ناسيكي

ولا غيبتي يوم عن بالي

ده انا ياما قبلت

ما شوفتش يوم في جمالك بنت

انتي اللي زيك مهما قولت

ملكة ومقامك عالي

روح قلبي دي النص اللي يخص

انتي اللي ساكنه القلب وبس

دايما معاكي بالحب بحس

ده انا بعشقك اكتر من نفسي

يا نن عيني من جوه يا روحي

اللمسه منك تشفي جروحي

هروح وراكي مطرح متروحي

بس انتي حني عليا وحسي

مش كل شوية تشغل دماغك عليا

انا مستعد اديك عينيه

بس انت اسلك معايا

مشكلتك انك

دايما فاكر ان مفيش منك

يابني انت الغرور هيجنك

ده انت حكايتك حكاية