نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا نور الدين بطلة أمام أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ميرنا نور الدين على بطولة مسلسل بيت الرفاعي، امام الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ومن المقرر بدء تصوير نهاية شهر نوفمبر الجاري.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي درامي.

أحدث أعمال ميرنا نور الدين

ومن ناحية اخري، تنتظر ميرنا نور الدين عرض فيلم بلوموندو، ومن المقرر عرضه خلال الشهر الجاري، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: حسن الرداد، إنجي وجدان، هاجر أحمد، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، يتناول الفيلم حياة الشباب بعد الزواج ورغبتهم في العودة إلى حياة العزوبية، وتدور أحداثه حول حسن الرداد الذي يجسد شخصية "بلوموندو" صاحب شركة عقارات، وهو متزوج من الفنانة هاجر أحمد التي تسافر في بداية الأحداث، يبدأ بعدها مسار خيانته لها، ويقوم بتنظيم حفلة كبيرة في منزله.

ميرنا نور الدين في مسلسل الحشاشين

كما تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024، ويضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: أحمد عيد، عمر الشناوي، نور إيهاب، نيقولا معوض، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار القرن الـ 11 حول حسن الصباح وجماعة الحشاشين، وتم تأجيل العمل من رمضان 2023 لـ 2024 بسبب تكلفة إنتاجه.

آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين، هو مشاركتها في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عرض في رمضان 2023، بطولة النجوم عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، ورشا مهدي، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل الكتيبة 101

ودارت أحداث مسلسل الكتيبة 101 حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.