نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبدالله يتعاقد على المشاركة في مسلسل العتاولة رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع مسلسل العتاولة في الفترة الحالية للتحضير للعمل، تعاقد صلاح عبدالله مؤخرًا على المشاركة في العمل، الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وطارق لطفي، المخرج أحمد خالد موسى، تأليف هشام هلال، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي.

أبطال مسلسل العتاولة

ويشارك في بطولة العتاولة كلا من: أحمد السقا،طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، حنان يوسف، هدى الإتربي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.



أحدث أعمال صلاح عبدالله

ومن ناحية اخري، عرض لـ صلاح عبدالله مؤخرًا مسلسل السفاح، بطولة أحمد فهمي تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، والعمل شارك فيه كل من حنان يوسف، باسم سمرة، جيهان الشماشرجي، ركين سعد، ميمي جمال، داليا شوقي، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات، وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجهًا حكمًا بالإعدام.

كما شارك مؤخرًا فيلم البطة الصفرا، بطولة غادة عادل ومحمد عبدالرحمن ومن تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، وحقق العمل إيرادات مليون و417 ألف، الفيلم من بطولة غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن توتا، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

اخر اعمال صلاح عبدالله

ويذكر ان الفنان صلاح عبدالله قد شارك في موسم رمضان 2023 في أكثر من عمل منهم مسلسل تلت التلاتة، بطولة غادة عبدالرازق تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في العمل كل من مي سليم، ليلى أحمد زاهر، الراحل مصطفى درويش، كما شارك في مسلسل جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم إخراج إسلام خيري، ومسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وتعرض العمل لموجة كبيرة من الإنتقادات وقت عرضه.