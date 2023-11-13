نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسبوعان.. مي عمر تقترب من انتهاء تصوير فيلم الغربان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع فيلم الغربان التصوير في الفترة الحالية، ويفص كلا من عمرو سعد ومي عمر أسبوعين تصوير وينتهيان من تصوير فيلم الغربان بشكل نهائي ويدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج.



قصة فيلم الغربان

تدور أحداث الفيلم حول حقبة زمنية قديمة في عام 1942، فترة الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في إطار من الأكشن والتشويق، فيلم الغربان يدور في إطار تاريخي أكشن من إخراج ياسين حسن، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في العام المقبل 2024.

أبطال فيلم الغربان

ويشارك في بطولة فيلم الغربان بجانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم أبرزهم محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية اخري، انتهت مي عمر مؤخرًا من تصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويشاركها بطولته أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات.

اخر أعمال مى عمر

ويذكر ان اخر أعمال مى عمر مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.



قصة مسلسل علاقة مشروعة



وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.