نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبرع بجزء من أرباحها لـ غزة.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي، أسعار تذاكر حفلها، المقرر إقامته يوم السبت 18 نوفمبر، بعد تأجيلها بسبب أحداث غزة وتضامنًا مع الفلسطينيين، حيث كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر الماضي.

وسبق، أعلن عمرو دياب تضامنه مع أهالي غزة، وتبرع الفنان بـ 5 ملايين جنيه لصالح الهلال الأحمر دعمًا لأهال غزة، الذين يعانون في الأيام الأخيرة من القصف من الاحتلال الإسرائيلي

انقسمت فئات سعر حفل تذاكر عمرو دياب في دبي إلى 7 فئات، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار التذاكر..

الفئة الأولى: 1641 جنيها

تذاكرالفئة الثانية: 2483 جنيها

الفئة الثالثة: 3325 جنيها

الفئة الرابعة: 4167 جنيها

الفئة الخامسة: 5009 جنيهات

الفئة السادسة: 5851 جنيها

الفئة السابعة vip:

6693 جنيها

سبب تأجيل حفل عمرو دياب من قبل

ومن جانبه، كانت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي، اعلنت عن تأجيل الحفل، حيث جاء بيان الشركة المنتجة للحفل كالتالي: تم تأجيل الحفلات الغنائية التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، وهذه الحفلات تشمل حفل عمرو دياب، حفل شان بوول، وحفل تي آي.

اخر أعمال عمرو دياب

ويذكر ان اخر اغاني عمرو دياب هي أغنية يا قمر آخر، وغناها في أحد الأفراح، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، ومن المقرر طرحها على المنصات الموسيقية، كما طرح أغنية “ قولي إسمي ”و التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ نزولها حتي الآن.

كلمات أغنية “ قولي إسمي ”



قلبي سلم طب وأنا

مش طبيعتي بحب أنا

كنت ماشي فحالي مكبر

اتفاجئت طلع لي مطب

إيه اللي قدامي ده إيه ده

حلم عمري وجت كده

مش ناقصني خلاص ولا حاجة

والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي

إن أنا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي ابعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا

لحظة إعجابي قل ده أنا

كل مرة بشوف في عنيكي

شمس نورها ظهرلي وهل

مش فارقلي أنا ايه جرا

عمري فات وراميه ورا

طب سؤال هو أنا كده هفضل

كل يوم مبهور يا ترى

بلغي كل الناس قولي اسمي

إن أنا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي