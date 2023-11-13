نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تضامنه لـ أهالي فلسطين.. الجمهور يشيد بمشاركة ويجز لمظاهرات أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك مطرب الراب ويجز متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، فيديو المظاهرات، وظهر فيها وهو يرتدي الشال الفلسطيني على رأسه ويحمل العلم ويتجول به في المظاهرات التي أقيمت خلال الساعات الماضية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بأمريكا، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بعد القصف والدمار الشامل الذي شهده قطاع غزة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أسفر عن استشهاد آلاف الأطفال الأبرياء، وانهالت التعليقات عليه، حيث جاءت كالتالي: أنت بطل، راجل والله، أقسم بالله جامد، عاش يا ويجز والله أصلي وجدع، الفنان الحقيقي.

احتجاجات طوال مؤتمر قادة منتدى التعاون الاقتصادي

كما إنه من المتوقع حدوث احتجاجات طوال مؤتمر قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع توقع وصول أكثر من 20 ألف مشارك، بما في ذلك مئات الصحفيين الدوليين، وتعبير تحالف "لا لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" عن اعتراضهم على الصفقات التجارية التي يرونها استغلالًا للعمال وأسرهم.

ويجز يدعم القضية الفلسطينية

ويعتبر ويجز من أكثر الفنانين الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث شارك مؤخرًا في إحدى المظاهرات الأمريكية الداعمة لـ غزة، وشارك فيديو المظاهرات عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق: نحن الآن في أمريكا وهذه المظاهرة لأن اليهود الذين يعيشون في نيويورك يخرجون ويقولون إنهم يرفضون المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، إنهم قادمون لتبرئة أسماءهم أنا سعيد وسعيد، وأتمنى أن الناس تفوق.

أخر اغاني ويجز

ومن ناحية اخري، طرح مؤخرًا أغنية الدنيا إيه، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية مشاهدات وصلت إلى 2 مليون و600 ألف، وجاءت كلمات أغنية الدنيا إيه كالآتي: منفضلها ومقضيها، ياما قُلنا الجيهة واتشرفنا بيها، علمتني إزاي أبيعك أشبح ع المكنة السريعة قديم في الشُغلة، راسك ماتودكش سكتنا ألغاز، سراديب وراسك ماتكفكش كله عندك على القد، وعندي كله على الكف بقبض قد كله بجد ومابيصرفش معايا حد ولا فارق معانا، وعشان كده رازقانا وزميلي هنودي في مين، كُلها شباب تعبانة باخد الوحش في لفة، وبعدها بدخل حالة فيه حد يقول لي في ودني.



أحدث أعمال ويجز

ويذكر ان مطرب الراب ويجز قد كشف عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن أول تعاون مع فرقة الصواريخ على مسارح لندن، ومن المقرر أن يكون في 5 أكتوبر المقبل، وشارك ويجز البوستر الدعائي لحفله في لندن الذي يجمعه بالصواريخ عبر خاصية الأستوري بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها: «أراكم في لندن قريبا»، كما لإحياء خامس حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في فلوريدا، اليوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، وذلك بعد إحيائه حفله الأول في تورنتو، والثاني في مونتريال، وحفله الثالث نيويورك، أما حفله الرابع أحياه يوم الثلاثاء 31 أكتوبر في واشنطن.