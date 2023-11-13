نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء الروح تكشف لأول مرة مفاجأة عن كواليس مشاركتها في فيلم حب البنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ضياء الروح مفاجأة في كواليس مشاركتها في فيلم حب البنات بطولة الفنانة ليلى علوي، والذي عُرض عام 2004، مشيرة إلى إنه ا دخلت مجال الفن دون أي وسيط وتعرضت لصعوبات كثيرة في بداياتها الفنية سواء من عائلتها أو الوسط الفني، قائلة: من عمر 6 سنوات وأنا بتمنى دخولي مجال الفن، وكان عندي قريبي دكتور في معهد السينما، لما قولته إني عايزة أدخل المجال رفض وقالي الوسط مش شبهنا وسقطني في المعهد.

بطلة فيلم حب البنات: مشاهدي أتحذفت في العمل

واضافت ضياء الروح: شاركت في فيلم حب البنات بعد تحدي مني، ودوري مكنش صغير ولكن للأسف تم حذف معظم مشاهدي، مكنتش طلعة سخيفة زي ما كان ظاهر، ولكن كان هناك دوافع بالنسبة لي لأنني كنت في علاقة حب بيني وبين الفنان أحمد برادة اللي جسد شخصية حازم خلال أحداث العمل، وفجأة ظهرت فتاة أخرى ستأخده مني.

ضياء الروح: بعد فيلم حب البنات قعدت أبكي ومكنتش بخرج من البيت

اختتمت ضياء الروح: للأسف جميع المشاهد بالفيلم تم حذفها، وعندما سألت عن السبب قالوا ليّ أن وقت الفيلم طويل فكان لأزم المشاهد تتشال، حزنت جدًا وكنت بعيط لأن دايمًا الصغير بيتظلم.. ولكن اللي أسعدني أن بعد مرور 20 عامًا وفجأة يطلع تريند مشهدي تريند حسيت أن ربنا مبيضيعش حق حد، لأني بعد الفيلم ده قعدت أبكي ومكنتش بخرج من البيت.

ضياء الروح تكشف عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

ومن جانبه، كشفت ضياء الروح عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية، قائله: مريت بتجارب وابتلاءات كتيرة ودخلت في حالة من الاكتئاب، مكنتش قادرة أواجه الناس أو أتكلم مع أي شخص أو أخرج برا البيت.. وتوفي وبعدها والدتي، حسيت وقتها أني في حلم لكن هرجع قريب إن شاء الله لأني مبقتش قادرة وبيجيلي الاكتئاب كل ما أبعد عن الكاميرا لأني بحب شغلي. شعرت بالوحدة بعد وفاة والدي خاصة أنها تربطني بهما صداقة قوية، كانت والدتي هي الدافع ليا في العمل وبتشجعني دايما.. حصلتلى صدمة بعد وفاة والدتي فجأة ووجدت نفسي لوحدي معرفش أعمل إيه والدنيا بقيت ظالمة، لكن تجاوزت فقدان أمي وأبويا بوجود أخواتي، وأصعب حاجة في العالم هي فراق الأشخاص المقربين منك.

فيلم حب البنات

ويذكر ان فيلم حب البنات دارت أحداثه حول ثلاث أخوات غير شقيقات يضطررن بعد وفاة والدهن للعيش معًا في منزل واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية والدهن، وكان لكل واحد منهم قصة مختلفة عن الآخر ندى فتاة رقيقة المشاعر وتكره الوحدة، بينما غادة معيدة في الجامعة وتكره الرجال متأثرة بوالدتها، أما رقية فقد عاشت حياتها كلها في إنجلترا، وجاء أبطال الفيلم: ليلى علوي، حنان ترك، هنا شيحة، أحمد برادة، أحمد عز، أشرف عبد الباقي، والعمل من تأليف نهاد عبد العزيز محمود، وإخراج خالد الحجر.