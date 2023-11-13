نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير كرارة دكتور ضمن أحداث مسلسله الجديد رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة التحضيرات الخاصة بالعمل، ومن المقرر ان ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2024، يظهر كرارة خلاله بشخصية دكتور، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته حتى الآن أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد والإخراج لـ أحمد نادر جلال.



أحدث أعمال أمير كرارة

ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليًا لـ كرارة فيلم البعبع بالسينمات، والذي بدأ عرضه بدور العرض السينمائي في يونيو الماضي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، ووصل في إجمالي إيراداته حتى الآن إلى أكثر من 43 مليون جنيه.

قصة فيلم البعبع

البعبع تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، يشارك بجانب أمير كرارة في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، فيما تظهر منة شلبي ضيف شرف بأداء صوتي خلال الأحداث، كما تظهر رحاب الجمل وإنعام سالوسة ومحمد محمود ضيوف الشرف بالعمل، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

اخر اعمال أمير كرارة في السينما



ويذكر ان اخر اعمال أمير كرارة في السينما هو "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيهًا، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

اخر اعمال أمير كرارة في الدراما



وكان اخر اعمال أمير كرارة في الدراما هو مسلسل “سوق الكانتو” والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، شارك في بطولة المسلسل كل من مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ومحمود البزاوي وعبد العزيز مخيون وتامر نبيل ومها نصار، ويعد المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، دارت احداثه في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث