انت الان تتابع خبر لن تصدقوا أنها في هذا السن.. النجمة سمية الخشاب تحتفل بطريقة اسطورية بعيد ميلادها.. والجمهور : "شكلها مش باين عليه عمرها"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحتفل اليوم الفنانة المصرية سمية الخشاب بعيد ميلادها الـ 57، وقد فوجئ الجميع بأنها في هذا العمر، فهي من الفنانات التي لا يظهر عليها عمرها الحقيقي، وقدمت العديد من الاعمال الفنية الناجحة خلال مشوارها الفني الطويل.

ولدت سمية الخشاب في 20 أكتوبر عام 1966 بمحافظة الإسكندرية، درست و تخرجت من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية عام 1997، و شاركت في العديد من الأعمال بالسينما و الدراما التليفزيونية .

قدمت سمية الخشاب بالسينما عدة أفلام أهمها “ راندفو ”، “ الرجل الأبيض المتوسط ”، “ بحبك و أنا كمان ”، “ إزاي البنات تحبك ”، “ يوم الكرامة ”، “ علي سبايسي ”، “ عمارة يعقوبيان ”، “ خيانة مشروعة ”، “ حين ميسرة ”، “ الريس عمر حرب ”، “ ساعة و نص ”، “ الليلة الكبيرة ” .

كما قدمت في الدراما التليفزيونية عدة مسلسلات أهمها “ الضوء الشارد ”، “ عائلة الحاج متولي ”، “ الحقيقة و السراب ”، “ محمود المصري ”، “ لقاء ع الهواء ”، “ ريا و سكينة ” ، “ حدائق الشيطان ”، “ حدف بحر ”، “ وادي الملوك ”، “ كيد النسا ”، “ ميراث الريح ” ، “ يا أنا يا أنتي ”، “ الحلال ”، “ موسى