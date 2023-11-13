انت الان تتابع خبر بعد سقوطها على ارض المسرح بحفلها الأخير في المملكة السعودية.. انتقاداضت حادة تطال اصالة نصري لهذا السبب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للمطربة أصالة أثناء سقوطها على المسرح في حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية حيث جاء سقوط أصالة على المسرح جراء محاولتها الوصول إلى معجب يهديها باقة من الزهور، إلا أن فستانها الطويل عرقلها.وجه الجمهور عددا من الانتقادات إلى الفنانة أصالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإصرارها على إحياء عدد من الحفلات المتتالية، على مسرح أبو بكر سالم ضمن مهرجان الغناء بالفصحى.

رغم ارتداء أصالة ملابس الحداد السوداء أثناء غنائها على المسرح، إلا أن الانتقادات طالتها بعدما آثرت إحياء الحفل وعدم إلغائه مثل زميليها أنغام وعمرو دياب وغيرهما.

الجدير بالذكر ان كل من الفنانتين أحلام وأصالة تستعدان لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 15 ديسمبر القادم على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.