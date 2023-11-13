نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. حقيقة اسلام الفنانة منى داغر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد منى داغر والذي ولدت في مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1923 ورحلت عن عالمنا في 6 يونيو 2000.



نبذة عن منى داغر

هي ممثلة مصرية من أصل لبناني فهي ابنة الممثلة والمنتجة آسيا داغر وخالتها الفنانة ماري كويني، قامت بالعديد من الأدوار الثانية في الأفلام لكن ادوارها كانت متشابهة تقريبا اعتزلت السينما بعد زواجها منتصف الخمسينيات لم يخرج اداءها عن دور الفتاة الارستقراطية التي تسعى للحصول على فتى تحبه فتاة أخرى، اشهرت إسلامها بعد زواجها من رجل يدعى علي منصور مع منتصف الخمسينات.

وفي عام 1944 خاضت منى أولى تجاربها السينمائية بعد أن شاركت في بطولة فيلم "أما جنان" أمام الفنان حسن فايق والفنانة فردوس محمد وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية حيث قدمت عدد من الأفلام أبرزها "ست البيت" و"شاطئ الغرام" و"قدم الخير" و"أنا وحدي" و"آمال" و" الدنيا حلوة" وغيرها من الأعمال.

إسلام منى داغر

كانت منى داغر من عائلة مسيحية من أم وأب لبناني جاءت مع والدتها المنتجة أسيا داغر، إلى مصر بعد أن مات والدها، وبعد أن دخلت مجال التمثيل الذي لم تستمر فيه طويلًا، اعتزلت في صمت ثم أعلنت إسلامها، وطالبت أن تسحب كافة الأعمال التي قدمتها لتفاجئ برد فعل والدتها بالرفض التام، كما قالت إن هذه الأفلام ليست ملكها، وإنما هي إنتاج، وتاريخ قدم للسينما المصرية.

بعد فترة سافرت منى إلى المملكة العربية السعودية، لتؤدي مناسك الحج، وكانت حامل في هذه الفترة، وبعد أن وضعت ابنتها أطلقت عليها فاطمة الزهراء، على اسم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وفاة منى داغر

بعد أن أسلمت كان يراود منى داغر حلمًا، وهي أن تدفن في المدينة المنورة، وبالفعل رحلت ابنه آسيا داغر في 6 يونيو عام 2000، في أثناء زيارتها إلى مكة ودفنت في مقابر البقيع، وصلى عليها أكثر من 50 ألف مصلٍ داخل المسجد النبوي.

في 6 يونيو 2000 رحلت الفنانة منى عن عالمنا عن عمر يناهز 77 عاما، ورحلت في صمت تام، لكن الهبادين لم يتركونها، فاتقوا قصة عنها انتشرت كالنار في الهشيم وهي قصة وفاتها في السعودية ودقتها في البقيع حتى لو كتبت الفنانة منى على جوجل ستظهر لك مئات النتائج عن دفنها في البقيع. ووصفوها بأول مسيحية تدفن في البقيع وأنها أنجبت ابنتها اثناء الحج وصلى على جنازتها 50 ألف مسلم في المدينة المنورة، وهي قصة مختلفة تمامًا.