نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي: "جميع النساء تحسدني لاني ليس لدي طفل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة حورية فرغلي على توجيه رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وذلك بسبب عدم وجود أي فرصة لها في الإنجاب، ونشرت حورية فرغلي فيديو لها وهي تلعب مع الأطفال في إحدى حفلات الزفاف عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت عليه، قائلة: جميع النساء تحسدني لإنه ليس لدي طفل يزعجني ولا يعلموا بأني بحاجة إلى هذا الازعاج الجميل.

حورية فرغلي وتعرضها للسحر



صرحت الفنانة «حورية فرغلي» أنها تعرضت للسحر بعد مسلسل ساحرة الجنوب ووصفت أزمتها بأنه لعنة أصابتها ودمرت حياتها بالكامل، وذلك من خلال إستضافتها في برنامج " كلمة أخيرة" مع الاعلامية لميس الحديدي.

وأشارت «حورية» خلال اللقاء أنها تأثرت بذلك العمل المكتوب لها لأنه ألزمها الفراش، وكان من أسباب عدم زواجها بالإضافة أنها اضطرت إلى إزاله الرحم وكانت صحتها هزيلة للغايه دون أسباب واضحه ولكنها أدركت السبب بعد أن وجدت الخادمة العمل موجود في "قصرية زرع"، وعادت حياتها لطبيعتها مرة أخرى بعد أن تخلصت منه، وأكدت إنها تؤمن بالسحر والأعمال، وتحصن نفسها بالاستماع لسورة البقرة كل يوم جمعة.



الجدير بالذكر أن الفنانة «حورية فرغلي» غابت عن الشاشة الفنية لمدة طويلة بسبب إجراء بعض العمليات بأنفها بعد أن سقطت من فوق الحصان وأصابت بإنزلاق غضروفي ولكنها عادت للتمثيل بعد رحلة علاج طويلة خضعت فيها لعدد كبير من العمليات الجراحية لاستعادة شكل أنفها، وقدمت بعد عودتها مسلسل «أيام» وذكرت أنها عندما تشاهد أعمالها التي قدمتها بعد إجراء هذه العمليات تشعر بأنها "فنانة متميزة".



خلاف حورية فرغلي مع درة ومصطفى شعبان

حلت الفنانة حورية فرغلي في ضيافة برنامج "الترابيزة" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر فضائية "الشمس"، وصرحت خلال اللقاء بعدة تصريحات هامة وكشفت عن خلافها مع كلًا من الفنانة درة ووالفنان مصطفى شعبان وعلى الرغم أن لكل منهم خلاف خاص معاها على حدى إلا أن السبب المشترك للخلاف هو عدم وضعها في "الأفيش" الخاص بالعمل الذي جمعها بهم.

فبدأت الحديث بـ مصطفى شعبان وأوضحت تفاصيل علاقتها به من البداية قبل وقوع أي خلاف، فـ وصفته على حد قولها أنه "رفيق الحج" حيث أنهم قامو بفريضة الحج سويًا لمدة 7 سنوات كما تحدثت عن خلافها الأخير معه

فبدأت الحديث عند رؤية صورته على الشاشة قائلة: "مصطفى شعبان رفيق الحج، حجينا مع بعض 7 مرات حتى هو عرض عليا مسلسل أمراض نسا في الكعبة فبيصتله ومكنتش فاهمه يمكن دي رسالة، وأول ما قريت عن الدور حبيته أوي أوي فقولت تمام".

وشرحت حورية بداية الخلاف بينهم وقالت: "رجعت مصر لقيت المسلسل اسمه دكتور أمراض نسا مش أمراض نسا زي اما اتفقنا ومضيت، يعني هو كده لصالحه هو واتحسبلته هو، ده حتى الأفيش أنا مش موجودة فيه كان صوره هو بس ودفعت إعلانات لنفسي"

وأضافت: " كلمت المسؤولة بتاعتي قولتلها أي صورة لمصطفى يمين أنا قصداها الناحية التانية واكتبي حورية فرغلي 2014 من غير اي تفاصيل عن المسلسل ودفعت قد كدة".

وأردفت: "أنا مكنتش مبسوطة في التصوير، تصويري كله مع أستاذ أحمد بدير بس ومتكلمتش أنا ومصطفى خالص حتى آخر يوم تصوير أدوني الشيك بتاع العمل لقيته هيتصرف بعد فترة كبيرة أوي قومت قطعته وخدت الكارفان بتاعي ومشيت".

واختتمت حديثها عن نهاية الخلاف قائلة: "آخر مرة حجيت فيها كنا بنشوف بعض ومبنسلمش بعض، آخر جايزة في المعهد الكاثوليكي عن فيلم طلق صناعي هو إلى سلمهالي فأنا قولت كدة بيصالحني وأتكلمنا بعدها عادي".



وفي سياق متصل، كشفت عن خلافها مع درة لأول مرة فعند عرض صورة درة على الشاشة أجابت حورية قائلة "علامة استفهام، أنا معرفهاش خالص".

ثم تراجعت وقالت: "أعرفها من بعيد، أحنا ساكنين في مكان قريب من بعض، ومثلنا مع بعض فيلم بعدها شوفنا بعض من بعيد ومسلمناش وهكذا".

وأضافت: "أنا معرفش هي كويسة ولا وحشة ولا دمها تقيل ولا حلوة ولا لذيذة ولا صديقة ولا غدارة معرفهاش، لما اتقرص هبقى أقولك، بس أنا مش زعلانه أنا هزعل على حد بيأثر فيا".

وتابعت: "في فيلم مصور قتيل أنا تعبت وكنت لسة حورية فرغلي برضه فهي طلبت أنا متحطش في الأفيش ولا في الإعلان ونزل وانا مش موجوده واتخانقت مع شركة الإنتاج قالولي درة هي إلى طلبت كدة".

واختتمت حديثها: "بعد ما روحت اشتكيت، المنتج غير الأفيش وحطني فيه أي نعم هي حته صغيرة بس في الاخر برضه اتحطيت وكان عايزني امضي قولتله مش هشتغل معاك تاني وأنا شايفة أني تعبت في الفيلم دي وكانت أول خطوة ليا، ليه تعمل كدة وتحرمني منها وتسرقها مني ".