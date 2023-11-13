انت الان تتابع خبر منى زكي أبعدت يده فوراً وصرخت بوجهه:انت اتجننت ! ما فعله النجم محمد رمضان صدم الجميع وأحمد حلمي ينفجر بوجهه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - العلاقة بين الفنانين أحمد حلمي ومحمد رمضان شائكة ومشحونة منذ سنوات طويلة، ولا يعرف كثيرون أن من أسباب الخلاف بين النجمين تصرف صادم من رمضان تجاه منى زكي.

فقد ابتدأ الخلاف قديماً في بداية نجومية محمد رمضان في فيلم احكي يا شهرزاد، حيث شاركت فيه منى زكي، وكان رمضان رمضان يتودد لحلمي ويزعجه باتصالاته طالباً منه التوسط لدى المخرج لتزويد عدد مشاهده في الفيلم.رضخ حلمي لطلبات رمضان،

فبدأ رمضان بعدها بفترة ومع زيادة نجوميته قليلاً بإظهار نوع من "قلة الاحترام" لحلمي ةفي إحدى المرات ناداه ازيك يا حلمي وكان من قبلها يناديه يا أستاذ أحمد، الأمر الذي اشتاط بسببه حلمي فأبعد يده وصرخ في وجهه،

قبل أن يتدخل الفنانون في فض اشتباكهما.رمضان أثرت فيه هذه الحادثة كثيراً، وفي إحدى المرات شاهد منى زكي واقترب لاحتضانها كنوع من التحية، لكنها أبعدته وصرخت في وجهه: إيه انت هتصاحبني والا إيه؟

وبعدها بدأت الشتائم المتبادلة بين النجمين أحمد حلمي ومحمد رمضان في الخروج للسوشيال ميديا، حتى أن رمضان ذات مرة وصف حلمي بأنه فاشل.

وقبل عامين قدمت إحدى صديقات الفنانة المصرية من _زكي، التهنئة لها بمناسبة نجاح مسلسلها (لعبة نيوتن)، الذي عرض في موسم رمضان قبل الفائت.

استخدمت صديقة منى جملة (نمبر وان)، لتؤكد لها أن مسلسلها رقم واحد بالنسبة لها.رفضت زكي جملة (نمبر وان)، وكتبت لصديقتها: (بلاش نمبر وان دي حبيبتي بتشاءم).