جميع النساء تحسدنني.. حورية فرغلي تغير عن احتياجها للأطفال

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة حورية فرغلي بنشر مقطع فيديو لها أثناء حضورها إحدى الأفراح وهي تداعب الأطفال وتحتضنهم.

وكتبت حورية فرغلي على مقطع الفيديو معلقة: جميع النساء تحسدنني لأني ليس لدي طفل يزعجني ولا يعلمن أني بحاجة إلى هذا الإزعاج الجميل.

إجراء حورية فرغلي آخر عملية جراحية



وكانت حورية فرغلي قد كشفت عن خضوعها لإجراء آخر عملية في أنفها ضمن الخطة العلاجية التي تخضع لها.

وقامت حورية فرغلي بنشر مقطع فيديو لها من داخل المستشفى وهي تستعد لإجراء العملية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليه معلقة: هكذا أنا

أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي ألف وجع لا أشكو لأحد الكتمان هو رفيقي للأبد

وأضافت: يارب ما يكتب لحد الوجع يارب آخر عملية اللهم لك الحمد أصعب وجع أنك تكون لوحدك في الوجع.

حورية فرغلي تتعاقد على فيلم ديجافو

جدير بالذكر أن حورية فرغلي قد تعاقدت على أحدث أعمالها السينمائية والذي يحمل عنوان "ديجافو"، حيث أعلنت حورية فرغلي عن مشاركتها في الفيلم بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت حورية فرغلي: أنا طالعة مخصوص انهاردة عشان اقولكم احلى خبر انهاردة وبقالي كتير منبسطش زي انهاردة، الحمد لله أنا لسه ماضية فيلم اسمه ديجافو والمخرج الاستاذ عيد العربي والمنتج أيمن فهمي، وعلى فكرة دول اسكندرانيين بلدياتي.

وأضافت: ممكن تستغربوا تقولوا اشمعنا دلوقتي أنا اختارت دلوقتي أدخل سينما لأن بصراحة أنا كان معروض عليا حاجات كتير جدًا بس ملقتش أي حاجة جديدة أنا عملت شخصيات جديدة أنا عملت شخصيات كتيرة أوي وعملت قصص كتيرة أوي بس معملتش الدور ده قبل كده والدور ده هيعتبر من أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي.

وكشفت عن الدور قائلة: هو مش رعب ممكن ملمس شوية على ساحرة الجنوب هو اسمه ديجافو فبتهيألي اللي يعرف يعني ايه ديجافو هياخد فكرة تقريبًا الفيلم بيدور حوالين ايه أنا سعيدة جدًا ويارب يعجبكم وربنا يقدرني وأعرف أعمل الشخصية صح وتوصلكم ومتخافوش مني.

وطالبت من جمهورها الدعاء لها، وقالت: وياريت تدعولي لأن ده أول عمل ليا بعد فترة توقف كانت غصب عني فلكل جمهوري اللي بيحبني ادعولي وانا اوعدكم أن أنا هعمل قصارى جهدي ان أنا اطلعلكوا حاجة تبقوا فخورين بيا أن أنا عملتها وإني عملتها صح.

واختتمت: والقصة تحفة جميلة ومعانا ناس كتيرة أوي ومش هقول مين دلوقتي وهنخليها مفاجأة وان شاء الله دخول الفيلم هيبقى قريب.