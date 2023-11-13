حنان مطاوع عن الذكاء الاصطناعي: "التكنولوجيا عالم مُوحش"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة حنان مطاوع عن كواليس مسلسلها الجديد صوت وصورة، ونجاح المسلسل وعن رأيها في الذكاء الاصطناعي وأضرارها على المجتمع .

فعبرت حنان مطاوع في تصريحات تليفزيونية لها عن سعادتها بنجاح مسلسلها، حيث قالت: “رضوى هي ست مصرية مكافحة وكل أحلامها تربي بناتها وتعيش مع زوجها، وهي بنت عادية بتدخل في حياة مش عادية وعالم التكنولوجيا”.

وأردفت حنان مطاوع خلال لقائها التليفزيوني، قائلة: “التكنولوجيا عالم موحش ويبعد الناس عن بعض، وسعيدة أني اشتغلت مع شركة أروما بعد نجاح حكاية أمل حياتي والمؤلف محمد سليمان عبد المالك ومخرج شديد الأهمية زي محمد عبد التواب”.

مواعيد مسلسل صوت وصورة

وعلى صعيد آخر، استطاع مسلسل صوت وصورة أن يحصل على اشادات واسعة من قبل الجمهور، ويستمر في الصدارة نظرًا لما يحتويه من حقائق واقعية قد تحصل في المجتمع،

ويذكر أن يعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا الساعه 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it

أبطال مسلسل" صوت وصورة "

يعد مسلسل "صوت وصورة" بطولة الفنانه حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.