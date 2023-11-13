بآية قرآنية.. شريهان تدعم الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - تستمر الفنانة شريهان على دعم الشعب الفلسطيني، معبرة عن استيائها وحزنها الشديد جراء الأحداث التي مازالت تمر بها دولة فلسطين المحتلة، خاصةً بعد مشهد نزوح الفلسطينين، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

فقامت النجمة شريهان بنشر آية قرانية من سورة غافر تدعم بها الشعب الفلسطيني والتي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم …"فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ"…صدق الله العظيم،غزة‬⁩، طوفان الأقصى‬⁩، غزة تُباد.

"نتنياهو ليس فوق القانون".. شريهان توجه رسالة لـ بايدن

ففي وقت سابق، وجهت النجمة شريهان رسالة شديدة اللهجة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، مؤكدة إلى أنه إنسانًا غير عادل فقامت بنشر تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" معلقة: "السيد الرئيس بايدن، فخامة الرئيس، أكرر أنت لست عادلًا ولا على حق، وتطبق معايير مزدوجة متى شئت وكيفما تشاء، ونتنياهو ليس فوق القانون، هذا الكيان الصهيوني أو ابنتك المدللة إسرائيلك الصهيونية إيديولوجية استعمارية عنصرية واستثنائية قادت أتباعها إلى استخدام العنف خلال حربي 1948 و1967".

وتابعت شريهان قائلة:" ولم تفعلوا ما اتفقتوا عليه وهذا أضعف الإيمان وأقل وأبسط حقوقه وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوقه.. ولم يحدث!!..، وفي أكتوبر 2023 يعيش الشعب المدني إبادة جماعية!!.. هل هذا عدل؟!".

شريهان تعبر عن حزنها بعد أحداث غزة

وكانت قد عبرت الفنانة شريهان عن استيائها عن ما يحدث في غزة خاصة بعد الهجوم البري من قبل الإحتلال الإسرائيلي وقطع وسائل الاتصال والإنترنت في غزة، قامت بنشر تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات اكس، حيث كتبت معلقة: "إبادة جماعية ومحرقة صهيونية تتم أمام سمع وبصر العالم أجمع للشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر من كيان صهيوني إرهابي مجنون وجيش وحشي نازي محتل.. شلال دم في غزه، يا لها من نكبة بشرية وموت للإنسانية!!.. يا لها من مهزلة إقليمية ودولية!".

“صبرًا جميلًا يا فلسطين”.. شريهان تدعم الشعب الفلسطيني

وتابعت شريهان: "سلامًا لدموع الأمهات وبُكاء الأطفال وقتل الأبرياء وصبرًا جميلًا يا فلسطين، ويا أهلنا في غزة، مع العسر يأتى من الله اليسر، وكيان الإحتلال الصهيوني الإرهابي النازي إلى زوال، ووعد الله حق، ونصره آتٍ قريبًا النُّصرة والغَلبة لكم إن شاء الله".

شريهان لأهالي فلسطين:" أنتم المظلوم وهم الظالمون"

وأضافت: "يا شعب فلسطين ويا أهلنا في غزة أنتم الحق والكيان الصهيوني الباطل، أنتم المظلوم وهم الظالمون، أنتم المجني عليهم وهم القتلة، أنتم أصحاب الأرض والقضية وهم العدو الصهيوني المحتل، أنتم الحقيقة وهم الكذب.. صبرًا جميلًا".

واختتمت الفنانة شريهان حديثها بآية قرآنية: "بسم الله الرحمن الرحيم {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ}. صدق الله العظيم".