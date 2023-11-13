ملك قورة تتطوع في الهلال الأحمر لمساندة الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ملك قورة على دعم القضية الفلسطينية، حيث أعلنت عن تطوعها ومشاركة جمعية الهلال الأحمر المصري في مساعدتهم للشعب الفلسطيني، كما شاركتهم في رفع المساعدات والمعونات الإنسانية داخل الشاحنات التي سوف تقوم بتوصيلها لأهالي غزة.

ونشرت الفنانة ملك قورة مجموعة صور أثناء مشاركتها في جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر خاصية "الاستوري"، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تضامنًا مع أهالي غزة.. رضوى الشربيني تتطوع في الهلال الأحمر

ومن جانبه، حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الانضمام مع فريق جمعية الهلال الأحمر وأبرزهم الإعلامية رضوى الشربيني، حيث أعلنت عن تبرعها لمؤسسة الهلال الأحمر تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، لتقديم كافة المساعدات فى ظل تفاقم أزمة القضية الفلسطينية، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، ونشرت بعض من الصور أثناء تجهز صناديق التبرع لفلسطين، وتجهيزها صناديق الأدوية وبعض الصور وهي تحمل البطاطين، وعلقت عليها قائلة: “من مشاركتي للهلال الأحمر في تعبئة المواد الطبية والإغاثية اللي رايحة غزة.. وأنا من قلبي بدعم حملة قلوبنا مع غزة.. وأرجوا من الجميع الدعم والتبرع لأشقائنا وأهلنا هناك بالطريقة اللي تناسبكم”.

هالة صدقي تتطوع في الهلال الأحمر المصري

وشاركت الفنانة هالة صدقي في تجهيزات المساعدات الخاصة لأهالي غزة، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “الحقيقة أنا فخورة بالهلال الأحمر وبشغلهم وبتعبهم وأستئمن جمعية الهلال الأحمر، هما أولى من أي جمعيات أخرى، الفلسطينيين محتاجين حاجات وأدوات طبية ولبن للأطفال، وكمان لو عايز تتبرع ماديًا لو بـ 5 أو 10 جنيهات أو علبة دواء تنقذ حياة طفل، جنيه على جنيه هيجيب علبة دواء لطفل، وفي كل الأماكن تقدروا تتبرعوا للهلال الأحمر، أنا عندي شك في بعض الجمعيات بس حقيقي التبرع للهلال الأحمر بيوصل”.

لمساندة أهالي غزة.. دينا الشربينى تشارك في فريق متطوعي الهلال الأحمر

وقامت الفنانة دينا الشربيني بالتطوع مع الهلال ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" ظهرت فيه وهى ترتدى الملابس الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري وعلقت:" قلوبنا مع غزة".

هنا الزاهد تكشف عن طريق التبرع للهلال الأحمر

وانضمت الفنانة هنا الزاهد مع فريق تطوع الهلال ونشرت فيديو لها خلال تطوعها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: “بأيدينا نصنع الفرق، عشان نمد أيد المساعدة لأهلنا في فلسطين، هما في حاجة لدعمنا ومساعدتنا من أي وقت فات.. لو مش قادر تساعد ممكن لو عندك محل أو مكان عملك تكلم الهلال الأحمر المصري 15322 قسم التبرعات وتاخد صندوق من الهلال الاحمر المصري في مكان عملك وتخلي الناس يتبرعوا لمساعدة أهلنا في فلسطين وبكده تكون ساعدت كتير”.