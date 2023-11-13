محمد عساف يوجه رسالة شكر لأبطال الطواقم الطبية في غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان الفلسطيني محمد عساف في دعم وطنه، ووجه رسالة شكر لجميع الأطقم الطبية بسبب مساندتهم للشعب الفلسطيني، جراء الأحداث التي مازالت تمر بها دولة فلسطين المحتلة، خاصةً بعد مشهد نزوح الفلسطينين، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

فقد نشر محمد عساف صورة لعدد من أبطال هذه الطواقم الطبية عبر حسابه على موقع التغريدات “أكس” وعلق قائلًا: “يعطيكم الف عافية. ربنا يبارك فيكم ويحميكم”.

محمد عساف يعلق على أوضاع غزة: "يريدون صمتنا ليكملوا جرائمهم"



وكان قد كشف الفنان محمد عساف عن غضبه الشديد بسبب الجرائم الوحشية التى تحدث لأهالى قطاع غزة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات “أكس” معلقًا": "هذا ما يحدث كل ساعة لن نوقف النشر.. لن نصمت أبدًا.. يريدون صمتنا ليكملوا جرائمهم".

وفي وقت سابق، عبر محمد عساف عن استيائه على حسابه الشخصي على موقع التغيريدات “أكس” قائلًا: "في ثلاثين يومًا ذبحت إسرائيل أكثر من 10 آلاف إنسان في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4 آلاف طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولا يزال العالم المنافق واقفًا يتفرج على المذبحة".

محمد عساف عن وعد بلفور: "أعطي من لا يملك لمن لا يستحق"



وفي ذكرى وعد بلفور، أبدى الفنان الفلسطيني محمد عساف غضبه الشديد من ذكرى وعد بلفور، فكتب محمد عساف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X» قائلًا: "اليوم هو ذكرى وعد بلفور المشؤوم الوعد الذي أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق عام 1917 ثاراتنا طويلة وممتدة، ونضالنا طويل ومستمر".

محمد عساف بعد مجزرة جباليا: 'يا الله انقطع الرجاء إلا منك'

وفي وقت سابق، عبر عساف عن استيائه الشديد لما تمر به بلاده وتضرع بالدعاء إلى الله، وكتب في تدوينة عبر حسابه على تويتر: "يا رب.. يا الله انقطع الرجاء إلا منك.. مجزرة جباليا".