حنان مطاوع عن مسلسل 'صوت وصورة': التكنولوجيا عالم مُوحش

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن مسلسل صوت وصورة ونجاح العمل، وعن القضية الذي يناقشها وهي الذكاء الاصطناعي، قائلة: التكنولوجيا عالم مُوحش.. رضوى هي ست مصرية مكافحة وكل أحلامها تربي بناتها وتعيش مع زوجها، وهي بنت عادية بتدخل في حياة مش عادية وعالم التكنولوجيا وهي عالم موحش ويبعد الناس عن بعض، وسعيدة أني اشتغلت مع شركة أروما بعد نجاح حكاية أمل حياتي والمؤلف محمد سليمان عبد المالك ومخرج شديد الأهمية زي محمد عبد التواب.

أبطال مسلسل صوت وصورة

ضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: حنان مطاوع، ناردين فرج، وليد فواز، عمرو وهبة، صدقي صخر، نجلاء بدر، مراد مكرم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول عالم السوشيال الميديا والذكاء الاصطناعي وغيرهم من المواضيع الاجتماعية.

مواعيد مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا الساعه 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it.

قصة مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات، حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.



اخر اعمال حنان مطاوع

ويذكر ان اخر اعمال حنان مطاوع هو مشاركتها في الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي، وضم المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السعدني، هدى الإتربي، ريم مصطفى، أحمد عبد العزيز، حسين فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج خالد يوسف وعن رواية الكاتب يوسف إدريس، وتدور أحداثه ما بين الماضي والحاضر، تدور أحداث المسلسل حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر.