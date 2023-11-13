انت الان تتابع خبر أول تعليق ناري من ميرهان حسين على فيديو الطفل"يوسف شعره كيرلي أبيضاني وحلو".. وما قالته كان مؤلم للغاية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تدوالت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو لأم واب يبحثون عن طفلهم المفقود، الذين يكتشفون في النهاية أنه قتل في قصف عزة، وقد شاركت الفنانة ميرهان حسين هذا الفيديو المؤثر والمفجع الذي يدمي القلوب.

وعلقت ميرهان حسين كاتبة: "اومال يعني ايه حقوق الإنسان ؟؟؟؟؟يعني ايه الوجع ده كله؟ يعني ايه القهر ده؟ يعني ايه الرعب و الحزن و الدموع والانين و إبادة الناس من ناس زيهم لأ

مش زيهم دول شياطين معندهمش قلب ولا دين ولا ملة ربنا ينتقم منهم ربنا يخسف بيهم الأرض يارب رحمتك يارحمن يا رحيم عدلك يا حكم يا عدل انتقامك يا منتقم يا جبار من لهم سواك يا الله؟".

وكانت ميرهان حسين عبرت عن دعمها لغزة وتعاطفها مع ما يحدث للشعب الفلسطيني، ونشرت عبر حسابها بتطبيق Instagram صورتها بالكوفية وعلقت على الصور "عيوننا إليكي ترحل كل يوم