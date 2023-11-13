إليسا موجه رسالة دعم للصحفيين: "الله يحمي كل الصحافيين ويرحم كل اللي استشهدوا في سبيل كلمة الحق"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة إليسا في دعم القضية الفلسطينية وشعب أهالي غزة، وقامت بتوجيه رسالة دعم إلى كل الصحفيين الذين يشاركون في تغطية أحداث الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

ونشرت إليسا مقطع فيديو لـ لحظة سقوط صاروخ بالقرب من مراسل قناة إم تي في اللبنانية أثناء تغطيته للأحداث على الهواء مباشرة، وعلقت عبر حسابها على موقع التغريدات “أكس” قائلة: "الله يحمي كل الصحافيين والمراسلين ويرحم كل اللي استشهدوا في سبيل كلمة الحق وإيصال الحقيقة".

إليسا ترفض التصالح مع زياد برجي



صرحت المطربة اللبنانية إليسا عن إمكانية تصالحها مع الفنان زياد برجي، بعد أزمتهما التي بدأت في سبتمبر عام 2022، عندما قررت إليسا مقاضاته والشاعر أحمد ماضي بسبب أغنية "أنا وبس"، بعدما قرر زياد إعادة نشرها بصوته وتغيير اسمها إلى “وبطير”.

وكشفت إليسا في لقاء تليفزيوني عن أزمتها مع الفنان زياد برجي التي تستمر إلى أكثر من سنة، قائلة: “قصة زياد محسومة للقضاء، وأنا هكملها للآخر، حتى لو القانون والقضاء أخدوا وقتهم”.

أما عن إمكانية تصالحها مع زياد برجي قالت إليسا: “تخطينا قصة الرضا لإني مش هرضى بكلمتين وأنا تخطيتها لإنه صار أذى كتير وأنا سكت له كتير”.

إليسا تقاضي زياد برجي

وفي مارس الماضي أعلنت إليسا صدور حكم لصالحها بوقف طرح أغنية وبطير ومنع زياد من تقديمها في الحفلات، بعد اتهامها له والشاعر ماضي بالتعدي على حقوق الملكية الفنية لها في أغنية وبطير التي كانت طرحتها بعنوان أنا وبس، وبعد 4 أشهر من صدرو حكم لصالح إليسا، وأصدرت محكمة الاستئناف اللبنانية حكمًا لصالح الأخير بحقه في أداء ونشر أغنية وبطير، وعليه لم تنتهِ الأزمة بشكل نهائي بين إليسا وزياد برجي.