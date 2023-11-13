حنان مطاوع عن مسلسل صوت وصورة: "التكنولوجيا بتبعد الناس كلها عن بعض"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة حنان مطاوع كضيفة في في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرا وتحدثت عن مسلسل صوت وصورة وهو آخر أعمالها وعن الشخصية التي تقدمها وقالت: " رضوى هي ست مصرية مكافحة وكل أحلامها تربي بناتها وتعيش مع زوجها، وهي بنت عادية بتدخل في حياة مش عادية وعالم التكنولوجيا.

وأضافت حنان مطاوع: التكنولوجيا عالم موحش ويبعد الناس عن بعض، وسعيدة أني اشتغلت مع شركة أروما بعد نجاح حكاية أمل حياتي والمؤلف محمد سليمان عبد المالك ومخرج شديد الأهمية زي محمد عبد التواب.



ضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: حنان مطاوع، ناردين فرج، وليد فواز، عمرو وهبة، صدقي صخر، نجلاء بدر، مراد مكرم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول عالم السوشيال الميديا والذكاء الاصطناعي وغيرهم من المواضيع الاجتماعية.

حنان مطاوع: "كنت متوقعة إن وعود سخية مش هيتشاف بس أتصدمت من ردود الأفعال"

حلت الفنانة حنان مطاوع في ضيافة برنامج "مساء دي إم سي منذ فترة وتحدثت عن أعمالها في رمضان الماضي سواء وعود سخية أو سره الباتع وعن كواليس كلًا منهم فتحدثت في البداية عن شخصية صفية التي جسدتها في سره الباتع قائلة: "أنا قولت للمخرج خالد يوسف لما عرض عليا الدور أنا مش هعرف أعمل عملين مع بعض ومختلفين قالي أنا هاجي البيت افطر معاكم وجه حكى القصة وساعتها حسيت بروح نضال رهيبة وقعد يتكلم معايا وقولتله هعتذر عن مسلسلي التاني وقالي اعملي الاتنين ونسقي بينهم وسبحان الله مسلسل اتاجل وعملت صفيه لان تحضيراته مش مكمتله واستاذ ممدوح شاهين كلمني وقالي هنعمل ١٥ حلقة في رمضان"

وأضافت: "حسيت ان صفية بذورها حسيت إنه ا رمز للارض وامي وامك وجدتي وجدتك وسماها صفيه زي النيل لإنه ا متفانيه قي حب الوطن والحبيب والاهل اي مصرية هتلاقيها كده وحسيت اني بعمل حاجة لبلدي ومضيت وانا مكنتش اعرف حجم الدور اصلا لاني كنت عايزه اعمل حاجة وطنية تؤرخ النضال ضد اي تاريخ وانا قاعده امثلها واقراها كنت حاسه إني زي الجنود حتى الكلام إلى كنت بقوله للمعتدي الفرنسي كنت بقوله من جوايا أو ي أو ي وأنا بخاف من مشاهد الأكشن وقالي على مشهد ركوبي على الخيل إني أنا هركب الخيل وبعدها هيخلي الدوبلير تكمل وانازمكنتش مصدقه اني على حصان وكنت بعيط جدا وامساعد المخرج اتوتر وقولتله اني مبقدرش اركب أي حيوان".

حنان مطاوع تتحدث عن صدمتها في نجاح وعود سخية



تحدثت عن دورها في وعود سخية قائلة: "ممتنة للي المشاهدين بيقولوه وده كان فوق احلامي لاني كنت عارفه اني مشاركه في عمل ضخم إلى هو سره الباتع وليا الشرف اني اشتغلت فيه وقولت وعود سخية محدش هيشوفه لان متعملوش دعايا فحصلت ربكة ليا وبعد ما عرضت مشهد إلى كنت بيبع في الوكالة لقيته اتصدر في خلال 24 ساعة والناس بيتنافسوا مين عمله أحسن وبيبعتولي فحقيقي كنت مبسوطة أوي أوي أوي"

وتابعت: "شخصية سخية متعبة وملهكة بس ممتعة جدا وبرغم ان مفيش بينا اي علاقه ولا التماس بينا وحبيت أوي الصراعات إلى بين الشر والخير لإني مش بؤمن بالشخصيات الشريرة شر تام لإنني ميكس ما بين الشر والخير وشخصية سخية كانت شخصية شرسة أوي أوي ورد فعلها كان مختلف".



مسلسل سره باتع ملحمة درامية



مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

وويشارك فى بطولة المسلسل أيضًا أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.