اليوم.. ختام الدورة الأولى من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع"

القاهرة - محمد ابراهيم - يختتم اليوم المهرجان الوطني للمسرح التونسي.. مواسم الإبداع" برئاسة الدكتور الفنان معز المرابط بتوزيع جوائز الدورة الأولى التي تنافس خلالها 15 عرضًا مسرحيًا.

المهرجان في دورته الأولى كان الهدف منه الاحتفاء بالمنجز المسرحي التونسي وتقديم أحدث الإنتاجات والتجارب المسرحية والتعريف بها والتنويه بالمتميز منها نصًا وكتابة وأداء تمثيليا وسينوغرافيا وإخراجا، وما إلى ذلك من الحرف المهن الفنية المسرحية، وانطلق المهرجان يوم 7 نوفمبر، واحتضن المهرجان كل المسرحيين التونسيين وكان خير حافز لهم لتقديم إنتاجاتهم لجمهور متعطش "لإبداع فني وطني" جدد كل ذلك الألق الذي تميز به المسرح التونسي منذ بداياته وفي حقب زمنية غير بعيدة.



كلمة الدكتور معز مرابط عن المهرجان



وقال الدكتور معز مرابط: حرصت مؤسسة المسرح الوطني على تجميع المسرحيين في تظاهرة وطنية كبرى لمدة أسبوع تقريبا، وهذا يؤكد سعيها إلى شحذ الديناميكية المسرحية وتوطيد أواصر التلاقي بين المسرحيين فيما بينهم من ناحية وتمتين علاقتهم بجمهور يعشق الفنون الركحية ويبحث دوما في مختلف التجارب المسرحية الوطنية على ما يلبي "شغفه"، ولمثل هذه الأسباب خطط المسرح الوطني لتنظيم تظاهرة "مواسم الإبداع" لتمثل طيلة أيامها قبلة الجميع مسرحيين وجمهورا لتمتين هذه الصلة الحميمة مع الفن الرابع أرقى الفنون وأنبلها.

وأضاف: اختارت مؤسسة المسرح الوطني التأسيس لمسار "مواسم الإبداع" في إطار احتفائها بالذكرى الأربعين لتأسيسها وهو اختيار له دلالته العميقة ومفادها أن الإبداع طريق طويلة وليس مجرد خطوات، ولكي تكون هذه "المواسم" تتويجا للمبدعين تم إبرام اتفاقية شراكة مع مؤسسة عبد الوّهاب بن عياد (فابا) لرصد جوائز تصل قيمتها الجملية إلى 80 ألف دينار تكفلّت به مشكورة مؤسسّة (فابا) لإيمانها بأهميّة الإبداع الثقــــافي والفـــنّي وخاصّة منه النّشاط المسرحي وستكون هاته الجوائز من نصيب أولئك الذين تميزوا في كل الفنون المسرحية

العروض المشاركة المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع في دورته الأولى

الفيرمة لغازي الزغباني إنتاج فضاء لارتيستو

التيتر لهيكل الرحالي إنتاج التياترو ستوديو

14/11 لمعز القديري إنتاج مسرح الأوبرا تونس

قطيع لحمادي المزي إنتاج دار سندباد

شعلة لأمينة الدشراوي إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين

رهاب مؤيد غزواني إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة

حلمت بيك البارح للبنى مليكة وإبراهيم جمعة إنتاج المسرح الوطني التونسي

مايراوش لمنير العرقي إنتاج المركز الوطني لفن العرائس

حاجة أخرى لمحمد كواص إنتاج كواص للإنتاج

عشاء الكلاب ليوسف مارس إنتاج مارس للإنتاج

كوررينتي لأسماء الثابت إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة

الآن تسأل لسامي الجويني إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بزغوان

جلجامش لعلي الناصر إنتاج Restons scène

الظاهرة لأوس ابراهيم إنتاج المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية ببنزرت

الهروب من التوبة لعبد الواحد مبروك إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر

