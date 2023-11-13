تضامنًا مع أهالي غزة.. محمد حماقي يعلن تأجيل جولته الغنائية في أمريكا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر النجم محمد حماقي في مساندة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني جراء الأحداث التي أصابت دولة فلسطين الشقيقة خاصةً بعد تعرضه لقصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا، فقد أعلنت الشركة المنظمة للجولة الغنائية للفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، تأجيل الحفلات تضامنًا مع أهالي قطاع غزة.

ونشرت الشركة المنظمة لجولة حفلات حماقي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بيانًا جاء فيه:

“‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة”.

وتابعت: “وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ”.

"سلاحي هو فني".. حماقي يتبرع بجميع أرباح حفلاته لفلسطين

ومن جانبه، كان قد أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، عن تبرعه بجميع أرباح حفلاته صالح الهلال الأحمر دعمًا لأهالي فلسطين؛ حيث استشهد بمواقف كوكب الشرق أم كلثوم في حرب أكتوبر 73 وتبرعها بأرباح حفلاتها لصالح الجيش المصري.

وكتب حماقي: طول عمر الفن ليه قوة بتظهر في المواقف الصعبة. دايمًا كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري (المجهود الحربي).. وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت إني هستخدمه من النهارده ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين، كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوله.