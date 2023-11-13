عنبة يعلن اختراق حسابه الشخصي على "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مطرب المهرجانات الشعبية عنبة عن اختراق حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأنه استطاع إعادته مرة اخرى رغم قيامه بحذف كل ما كان عليه من منشورات وصور وغيرها.

وكتبت عنبة عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: “الأكونت كان مسروق ورجعته الحمدلله”.

تضامنًا مع فلسطين.. عنبة يؤجل جميع أعماله المقبلة

أعلن الفنان مصطفي عنبة الشهير بـ "عنبة"، عن تأجيل جميع أعماله المقبلة، وذلك دعمًا منه للشعب الفلسطيني، بسبب الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من جرائم القتل والقصف من قِبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.

شارك عنبة منشور يعلن فيه عن تأجيل جميع أعماله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عنبة في المنشور قائلًا: “تم تأجيل كل شغلي لحين إستقرار الوضع في غزة”.

فيلم "عصابة عظيمة"

وينتظر الفنان عنبة خلال الفترة المقبله عرض فيلمه الجديد عصابة عظيمة، الذي يشارك فيه مع الفنانة القديرة إسعاد يونس.

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة، وهو من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.