أحمد عيد وأحمد رزق يبتعدان عن الكوميديا في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتاد الجمهور على مشاهدة عدد من النجوم بأدوار كوميدية خلال معظم أعمالهم منهم أحمد عيد وأحمد رزق، والذان سبقا واجتمعا من قبل في فيلمين هما فيلم ثقافي وأوعى وشك، ومثلما جمعتهم الكوميديا، ابتعدوا عنها خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

أحمد عيد في مسلسل الحشاشين

وبدأ أحمد عيد خلال الفترة الماضية تصوير مشاهده في مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، ويبتعد عيد عن الكوميديا، ويأتي ذلك للمرة الثانية على التوالي بعدما عُرض له مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023 مع نيللي كريم ولعب به دور شرير، ويقدم في المسلسل شخصية زايد بن سيحون أحد قيادات جماعة الحشاشين المتطرفة والتي أسسها حسن الصباح الذي يقدم دوره كريم عبدالعزيز، والعمل يُعرض في رمضان المقبل، ويضم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، ونور إيهاب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

أحمد رزق في مسلسل بيت الرفاعي



ويستعد أحمد رزق لبدء تصوير دوره في مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ويبتعد رزق خلاله عن الكوميديا، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين به تمهيدًا لانطلاق التصوير قريبًا، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

اعمال الفنان أحمد عيد

يذكر أن اعمال الفنان أحمد عيد، هو مشاركته في مسلسل «عملة نادرة»، بطولة النجمة نيللي كريم، والذي عرضه في الماراثون الرمضاني 2023، وحقق العمل نجاح كبير بين الجمهور، وضم المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: جمال سليمان، كمال أبورية، جومانا مراد، مريم الخشت، أحمد فهيم، ندى موسى، هشام عاشور وآخرين.

آخر اعمال الفنان أحمد رزق

وكان آخر اخر اعمال الفنان أحمد رزق هو مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل حضرة العمدة، الذي شارك في بطولته مع روبي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وضم سميحة أيوب، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، بسمة، نهلة سلامة، ومحمد محمود عبدالعزيز، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.