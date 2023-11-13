انت الان تتابع خبر مروة صبري تلقن شريف منير درساً قاسياً للغاية بسبب تعليقه الصادم على ما فعلته ابنته.. "برافو عليكى التريند"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة أسما شريف منير مواقع التواصل في الفترة الماضية بعد قيامها بحلاقة شعرها زيرو لتتلقى الكثير من الانتقادات ولكن تعليق والدها كان الاكثر نصيباً في تلك الانتقادات.فمن جانبها تحدثت الإعلامية مروة صبرى عن أزمة اسما شريف منير بعد حلاقة شعرها على الزيرو وقالت "أزمة أسما شريف منير والتى فسرها البعض أنه هجوم عليها من جانب ولكنه وجهة نظرى، أولا هى بلوجر وفنانة ولا بنت شريف منير، حقيقة الأمر هى بنت شريف منير".

وأضافت "قامت بحلق شعرها على السوسيال ميديا وكان هذا سببا فى إثارة الجدل، خاصة عندما قالت "متعملوش زيي أنا مكتئبة وشعرى بيقع من الصبغة"، وهذا ظهر مع حفل مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين وكانت حريصة على تسجيلها مع القنوات الفضائية من أجل أن تصبح تريند، وتكلمت عن سبب قص شعرها وأنها معجبة به كذلك".

وتابعت مروة صبرى "إزاى شعرها بيقع من الصبغى ورايحة تصبغه أصفر بعد ما حلقته، أمر فى قمة الاستفزاز وتسببت فى هجوم الناس على شريف منير والدها النجم الكبير".

وأوضحت مروة صبرى "المدهش والمفاجئ بالنسبة لى أن شريف منير يطلع فى فيديو بياكل وبيستهزأ بالجمهور ويدعم ابنته وبيقول لها برافو عليكى التريند".

وختمت “أمر فى قمة الاستهزاء ويهين الجمهور بهذا الكلام، ومن المفروض أن يحترم عقلية المشاهد، خاصة أنك قبلت ظهور ابنتك للجمهور بهذا الشكل، ولذلك أصبح حياتها على المشاعر، ومن حق الجمهور أن يعلق سواء بالسلب أو بالإيجاب”.