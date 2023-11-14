نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية ديسمبر.. نيللي كريم تبدأ تصوير مسلسل 'فراولة' رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة نيللي كريم في الفترة الحالية التحضير النهائية لمسلسلها الجديد فراولة، ومن المفترض أن بدأ تصوير المسلسل نهاية ديسمبر القادم.

تجسد نيللي كريم بمسلسل “ فراولة ” شخصية بنت حارس عقار في منطقة الزمالك، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات

أحدث أعمال نيللي كريم

ومن ناحية أخرى، تبدأ نيللي كريم تصوير فيلم “ هابي بيرزداي ” ويشارك فيه كل من شريف سلامة وحنان يوسف، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، كما عُرض لها فيلم ع الزيرو، بطولة محمد رمضان، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي.

كما يترقب عشاق النجم كريم عبد العزيز والنجمة نيللي كريم الانتهاء من أحدث أعمالهما المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "السندباد"، ومن المقرر ان يتم عرض المسرحية خلال موسم الرياض، وتدور أحداث المسرحية، في إطار الاثارة والتشويق ويدور حول هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، لكنه وجد نفسه في مقبرة قديمة، وفيها سلسلة سحرية تعود به إلى زمن السندباد انتحل عمر شخصية السندباد، ليعيش حياة المغامرات والبطولات هل سيفضل البقاء في زمن السندباد.

اخر اعمال نيللي كريم

ويذكر ان اخر اعمال نيللي كريم هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل عملة نادرة، والذي ظهرت من خلاله لأول مرة بشخصية صعيدية، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من جمال سليمان، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد لطفي، جومانا مراد، ندى موسى، مريم الخشت، وهشام عاشور، فيما شارك علي الطيب كظهور خاص، كما شاركت أيضًا فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، بطولة محمد فراج تأليف وإخراج عمر هلال، والذي مازال متربع على شباك الإيرادات، وشارك فيه كل من طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، فيما ظهرت زوجته بسنت شوقي كضيفة شرف، ورُشح العمل لتمثيل مصر في الأوسكار.