نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة أيقونة الفن السوداني الموسيقار محمد الأمين بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت أسرة أيقونة الفن السوداني الموسيقار الكبير الراحل محمد الأمين، رحيله عن عالمنا صباح اليوم أمس الإثنين، عن عمر يناهز 80 عاما، بإحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقل الراحل إلى الإقامة في ولاية فرجينيا، بعد رحيل زوجته، وبداية النزاع المسلح في السودان، وكان يخضع للعلاج في إحدى مستشفيات القلب.



ما لا تعرفه عن الموسيقار الراحل

محمد الأمين حمد النيل (20 فبراير 1943 - ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ) هو موسيقار، ومغني سوداني، يعتبر واحد من أيقونات الغناء والموسيقى السودانية المعاصرة، ومن أكثرهم شهره، وله دور كبير فى تطوير الموسيقى السودانية ونشرها خارج السودان.

كانت تذكرة العبور الاولى لمحمد الأمين أغنية (أنا وحبيبي) من كلمات الشاعر محمد على جبارة حيث قام بتلحينها واداءه بصوره جميلة مكنته من إجازة صوته فى الإذاعة السودانية والعبور للمستمعين.

لقد تغنى محمد الأمين بكل الوان الغناء الوطنى والعاطفي والتراثي الا انه فى كلها اظهر مقدرات فائقه على جعل المستمع له يتبين جمالها الأخاذ.



شارك محمد الأمين فى الكثير من المهرجانات الغنائية داخل وخارج السودان وقدم الكتير من الحفلات فى الدول العربية والأوروبية وأمريكا، وأهم هذه المهرجانات المهرجان الثقافي بالجزائر، مهرجان الشباب العالمى بموسكو، المهرجان الفنى الموسيقى بهولندا اضافة إلى مهرجانات بألمانيا.

وآخر مشاركة له فى 2014 كانت فى الصين بمصاحبة عازفين صينيين سجلها التلفزيون الصيني.

منحت جامعة النيلين الدكتوراة الفخرية للاستاذ محمد الأمين في سنة 2010

كما منحته رئاسة الجمهورية وسام الجدارة فى ذكرى الاستقلال 2014.