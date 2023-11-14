نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنادق أرجنتينية تلغي حجوزات روجر ووترز بسبب انتقاداته للكيان الصهيوني.. ورد لاذع من الموسيقى البريطاني الشهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخبار غير سارة تلقاها الفنان الإنجليزي روجر ووترز أثناء جولته العالمية، حيث تم إلغاء حجوزاته في فندقين ببوينس آيرس، العاصمة الأرجنتينية، نتيجة لانتقاداته اللاذعة للكيان الصهيوني ومواقفه الواضحة بشأن الأحداث في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "Página 12" أن فندقي "فاينا" و"ألفير بالاس" قاما بإلغاء حجوزات ووترز بحجة "إعادة تصميم الغرف". وفي تصريح للصحيفة، أكد ووترز أنه قام بحجز جديد في فندق "ألفير" بعد الإلغاء الأول، لكنه واجه إلغاءً ثانيًا بعد ساعات قليلة.

وفي تعليقه على الوضع، أشار ووترز إلى اللوبي الإسرائيلي الذي يزن بثقله، معتبرًا الأمر مثيرًا للشفقة. ورغم رفض الفنادق الإدلاء بتصريحات بشأن هذا القرار، فإن الأمر يسلط الضوء على التوترات السياسية المتصاعدة وتأثيرها على الفنانين والثقافة.

يُذكر أن ووترز قد أعرب علنيًا عن رفضه للوضع في غزة وطالب بوقف "الإبادة الجماعية"، مع تأكيد دعمه للشعب الفلسطيني خلال عروضه الموسيقية.