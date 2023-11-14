مُنتج يكشف سرًا عن خالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل المنتج المصري جمال العدل، الأوساط الفنية قبل عدة سنوات بتصريح غير متوقع حين أعلن رفضه للتعاون مجدداً مع الفنان المصري خالد النبوي.

تكررت هذه القضية مؤخراً في حديث تلفزيوني للعدل، حيث أكد على عدم ندمه على تلك التصريحات نتيجة للتحديات والمشاكل التي واجهها خلال تعاونهما في مسلسل "واحة الغروب".

تعاون العدل والنبوي في المسلسل الذي جمعهما مع النجمة منة شلبي، ورغم نجاح العمل، إلا أن العلاقة بينهما تأزمت خلال فترة تصوير المسلسل، خاصة بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وتسببت هذه الظروف الصعبة في تقارب وجهات نظرهما ودفعتهما لإصلاح علاقتهما.

جمال العدل أكد أنه فوجئ بتصرفات النبوي خلال تصوير المسلسل، حيث أصر على كتابة اسمه قبل أي ممثل آخر.

وأشار إلى أن هذا السلوك تكرر في أعمال فنية أخرى، حيث رفض النبوي المشاركة في فيلم "ولاد رزق" بسبب خلاف حول ترتيب الأسماء.

وعلى الرغم من الغضب الذي شعر به العدل في البداية، إلا أن حادثة كورونا ساعدت في التقارب بينهما، ورغم ذلك، لم يعاودا التعاون حتى اللحظة، ولكن العدل لم يستبعد فكرة التعاون في المستقبل.