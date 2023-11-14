روجينا بسالي عن أداء نجلاء بدر في "صوت وصورة": "مختلفة بشكل ملفت"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت المخرجة روجينا بسالي، عن إعجابها الشديد بدور الفنانة نجلاء بدر في مسلسل صوت وصورة الذي يعرض حاليا ونال إشادات النقاد والجمهور، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

منشور روجينا بسالي

وشاركت روجينا صورة لنجلاء بدر من خلال أحداث مسلسل صوت وصورة وعلقت عليها قائلة: "والله احترامي وحبي بيزيد لأي ممثلة بتعمل أم؛ نجلاء بقى طالعة أم لاتنين شباب كبار منهم واحد أطول منها هي شخصيًا.

وتابعت: “ده غير الأداء الرصين الهادي اللي كل حاجة فيه محسوبة وعلى الشعرة، عندها حاجة غريبة في المسلسل ده نضج بتقل كده وبتمثلبمزاج وتحسها مرتاحة.. أنا أصلًا بحب نجلاء من زمان بس حقيقي فرحانة لها جدًا، والمرة دي مختلفة بشكل ملفت”.





أحداث مسلسل صوت وصورة



ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة،بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصةلقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.





أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة كلا من حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر،هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة،وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.