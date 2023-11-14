نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلاء بدر: سعيدة بالتعاون مع حنان مطاوع في "صوت وصورة".. ويجب سن قوانين للذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نجلاء بدر كواليس مشاركتها في مسلسل “صوت وصورة” مع الفنانة حنان مطاوع وذلك خلال تصريحات تلفزيونية لها.

وقالت نجلاء بدر عن تعاونها مع حنان مطاوع: “بحب الفن وبحب اشتغل مع فنانين بجد وحنان من الناس دي، وعلى الرغم من أني عمري ما اتقابلت معاها في عمل فني، لكننا نعرف بعض من زمان ووالدتي كانت صاحبة والدتها وكان فيه علاقة أسرية وخدنا كورس إعداد ممثل مع بعض، ودي أول مرة نلتقي مع بعض كممثلين فكنا سعداء”.

وعن دور المحامية في المسلسل، أكدت أنها رفضت التعاقد حتى تعرف تفاصيل دورها في العمل، مشددة على أهمية وجود صدقي صخر ووليد فواز في المسلسل،قائلة: وقفت كتير عند مين المحامية ووقفت امضتي لأن معظم مشاهدي معاها، وسعدت بوجود صدقي صخر لأني كنت متبعاه في مسلسل ريفو، ومشاركة وليد فواز في المسلسل إضافة كبيرة لأني بشوفه مدرسة.

وعن تعاونها مع الفنان مراد مكرم للمرة الرابعة وتجسيدهما دور الزوج والزوجة قالت: "دايما بنترشح مع بعض ودي بالنسبة لي فقرة كوميدية، ولكن التحدي بالنسبة لي إنك ازاي تقدري تصنعي من الكابل ده نموذجا مختلفا".

وعن رأيها في الذكاء الاصطناعي قائلة: “الذكاء الاصطناعي خطر لازم يقنن ويوضع له قانون لأن أي حد ممكن يخلق جريمة أو يجد نفسه في وضع مشين أو تصور وأنا مش حباه ورفضاه وخايفة منه”.