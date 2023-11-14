نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا دياب تدعو لبلدها: "يارب تحمي جنوب لبنان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن غضبها الشديد، بسبب الأحداث والحروب الجارية في لبنان بين حزب الله وقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي.

منشور مايا دياب



وشاركت مايا منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا، وقالت فيه: "يارب تحمي كل مراسل وصحافي من هذا القصف اللي عم يستهدف الجسم الإعلامي تحديدا وبشكل همجي.



وتابعت: "الحمد لله على السلامة لكل الناجين، لازلنا ننتظر خروجهم من المنطقة الخطرة ونشاهدهم على الشاشات يا رب تحمي جنوب لبنان".

آخر أعمال مايا دياب

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مايا دياب أغنية "تقلان"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "تقلان" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج جو بو عيد.

كلمات أغنية تقلان لـ مايا دياب





تقلان على مین

والنبي مسكین

كیدي كید تعابین

ھتخسر یا كبیر

تقلان على مین

لا كده زیاده

والنبي مسكین

كله الاده

كیدي كید تعابین

لیه تتمادى

ھتخسر یا كبیر

عايزه اقولك سر

بيني وبینك

مش عليا تخبي

خبي تعابینك

معلش ماليش

ماسكه بعينك

ده انا زي الطير

والله يكون في عونك

لما ذكائك يخونك

دي الناس مستغربه

خلیك أحسن في حالك

أنا أبعد من خيالك

يابني أنا بجي بالطبطبة

والله یكون في عونك

لما ذكائك یخونك

دي الناس مستغربه

خلیك أحسن في حالك

أنا أبعد من خيالك

يابني أنا بجي بالطبطبة

تقلان على مین

تقلان على مین

والنبي مسكین

كیدي كید تعابین

ھتخسر یا كبیر

عايزه اقولك سر

بیني وبینك

مش علیا تخبي

خبي تعابینك

معلش مالیش

ماسكه بعینك

ده انا زي الطیر

والله يكون في عونك

لما ذكائك يخونك

دي الناس مستغربه

خليك أحسن في حالك

أنا أبعد من خيالك

يابني أنا بجي بالطبطبة

تقلان على مين

اديتك تحذير

كتر خيري

الكلام ده اعمله

بقى مع غيري

حد طب رساك

على تأثيري

الصبر جميل

عندي ھنا وستوب

خطوط حمرا

یا عسل ده انا مش

بعمل نمره

دي الحقیقه ما احناش

قدام كاميرا

وده مش تمثيل

تقلان على مين

تقلان على مین

والنبي مسكین

كیدي كید تعابین

ھتخسر یا كبیر

عايزه اقولك سر

بیني وبینك

مش علیا تخبي

خبي تعابینك

معلش مالیش

ده انا زي الطیر