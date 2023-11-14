نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي لفيلم "أنف وثلاث عيون" لـ ظافر العابدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الشركة المنتجة لفيلم “أنف وثلاث عيون”، البوستر الرسمي للعمل، وهذا بعد الإعلان عن عرضه العالمي الأول في مهرجان البحرالأحمر السينمائي الدولي.





وظهر في البوستر كل من النجم ظافر العابدين الذي يجسد شخصية الدكتور هاشم، حوله النساء التي أثرنّ في حياته وعلاقاته المختلفة خلال الأحداث؛ النجمات صبا مبارك وسلمى أبو ضيف وأمينة خليلة ونورا شعيشع، بينما يظهر في الخلفية طيف للفنانة جيهان الشماشرجي.





تفاصيل فيلم أنف وثلاث عيون





فيلم أنف وثلاث عيون وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام1972. وتم الإعلان عن عرضه العالمي الأول ضمن برنامج روائع عربية في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث تبدأ فعالياتها بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 30 نوفمبر الحالي.





أحداث فيلم أنف وثلاث عيون





تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدةطويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاةالثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.





أبطال فيلم أنف وثلاث عيون





الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.





آخر أعمال ظافر العابدين









يذكر أن آخر أعمال ظافر العابدين هو فيلم "العنكبوت"، من بطولة الفنان أحمد السقا، ومنى زكي، وعدد آخر من الفنانين.

الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب،أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد نايروإخراج أحمد نادر جلال.