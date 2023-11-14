نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. حماقي يلغي جولاته الغنائية في الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلت الشركة المنظمة لجولة حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، بتأجيل الجولة احترامًا لأهالي غزة وتضامنًا مع محنتهم الراهنة، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت الشركة المنظمة لجولة حفلات حماقي علي صفحتها الشخصية: "نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة".

وتابع: وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ.

محمد حماقي يتضامن مع غزة

ومن جانبه، كان قد أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، عن تبرعه بجميع أرباح حفلاته صالح الهلال الأحمر دعمًا لأهالي فلسطين؛ حيث استشهد بمواقف كوكب الشرق أم كلثوم في حرب أكتوبر 73 وتبرعها بأرباح حفلاتها لصالح الجيش المصري.

وكتب حماقي: طول عمر الفن ليه قوة بتظهر في المواقف الصعبة. دايمًا كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري (المجهود الحربي).. وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت إني هستخدمه من النهارده ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين، كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوله.