عرض "أنف وثلاث عيون" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “أنف وثلاث عيون” عن إختيار الفيلم ضمن قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.





البوستر الرسمي لفيلم “أنف وثلاث عيون”



وشاركت الشركة المنتجة البوستر الرسمي الفيلم عبر إنستجرام وعلقت عليه قائلة: البوستر الرسمي لفيلم “أنف وثلاث عيون”، عن روايةالكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كعرض أولفي برنامج روائع عربية.



وظهر في البوستر كل من النجم ظافر العابدين الذي يجسد شخصية الدكتور هاشم، حوله النساء التي أثرنّ في حياته وعلاقاته المختلفة خلال الأحداث؛ النجمات صبا مبارك وسلمى أبو ضيف وأمينة خليلة ونورا شعيشع، بينما يظهر في الخلفية طيف للفنانة جيهان الشماشرجي.





تفاصيل فيلم أنف وثلاث عيون





فيلم أنف وثلاث عيون وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام1972. وتم الإعلان عن عرضه العالمي الأول ضمن برنامج روائع عربية في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيثتبدأ فعالياتها بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 30 نوفمبر الحالي.





أحداث فيلم أنف وثلاث عيون





تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدةطويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.





أبطال فيلم أنف وثلاث عيون





الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.