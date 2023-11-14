نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لـ "ليلة الدموع 2".. رامي صبري يصل للرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفنان رامي صبري، إلى الممكلة العربية السعودية، وذلك إستعدادا لحفل ليلة الدموع الثاني، والذي من المقرر أن يقام مساء الخميس 16 نوفمبر الجاري في بوليفارد رياض سيتي.



مسرح بنش مارك



وشارك الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقطع فيديو يرصد وصول رامي صبري إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس.





تامر عاشور يروج لحفل ليلة الدموع الثاني





وكان قد روج الفنان تامر عاشور لحفل ليلة الدموع، المقرر إقامته يوم 16 نوفمبر المقبل، ضمن حفلات موسم الرياض،وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



الفنانين المشاركين في حفل ليلة الدموع الثاني

ويشارك النجم تامر عاشور الغناء في حفل ليلة الدموع المقام ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، كلامن الفنان رامي صبري، ورامي جمال، وآدم.





حفل ليلة الدموع الأول





وكان قد أٌقيم حفل ليلة الدموع الأول على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا، وشارك به كل من: الفنان حمادة هلالوأحمد سعد وتامر عاشور وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومُسلم.





آخر أعمال تامر عاشور





وطرح النجم تامر عاشور مؤخرا أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية “عديت” وأغنية “أصحى للكلام” وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

آخر أعمال رامي جمال

ويذكر أن طرح الفنان رامي جمال منذ ثلاث أسابيع أغنيته الجديدة "هيبدأ يتكلم"، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وهي من كلمات محمد البنداري، وألحان محمد شحاته، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام، ميكس وماستر أحمد عبد السلام.





آخر أعمال رامي صبري





وكانت آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية يمكن خير والتي حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وهي من كلمات أحمد على موسى ومن ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس ماستر طارق توكل.





آخر أعمال آدم

وطرح الفنان آدم خلال الفترة الماضية أغنية “تخيليني” وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.