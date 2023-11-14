نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية عارفة عبد الرسول في "عصابة عظيمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جمهور ومحبين الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول لمشاهدة والاستمتاع بأحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عصابة عظيمة"



وتجسد الفنانة عارفة عبد الرسول في فيلم "عصابة عظيمة" شخصية سائقة توك توك وتظهر في مشهد واحد لكنه مشهد محورى تدور حوله الأحداث.



تعرف على موعد عرض عصابة عظيمة

ومن المقرر أن ينتهى تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في موسم رأس السنة المقبل، حيث انتهى المخرج من تصوير عدد من المشاهد الفترة المقبلة.



أبطال عمل عصابة عظيمة

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

عارفة عبد الرسول تتألق في كتف قانوني

وتنضم الفنانة عارفة عبد الرسول إلى أبطال فيلم كتف قانوني ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم: هالة صدقي، كريم عفيفي، سيد رجب، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، ومن أبرز المشاركين في العمل كضيوف شرف الفنانة إلهام شاهين، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال عارفة عبد الرسول



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان مسلسل سيب وأنا أسيب والعمل من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.

