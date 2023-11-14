نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق عرض بيكاسو لفرقة ايبيريا للرقص على مسرح سيد درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق عرض بيكاسو أمس الإثنين وهو مؤلف من أبرز الاستعراضات التي قدمته فرقة ايبيريا للرقص بمسرح سيد درويش في دار اوبرا الإسكندرية والتي استضافتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة.

تابلوهات استعراضية تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي بيكاسو

تضمن البرنامج عدد من التابلوهات الاستعراضية تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي الاسبانى العالمي بابلو بيكاسو منها عرض تقديمي، المتلالئ، ليلة حزينة، الصمت، الترنيمة الزراعية، رقص هيبوفيلدز، حقول الشمس والقمر، قماش مورنر، بولو، ريمرينو، الدفوف،تنفيذ واخراج فيوليتا رويز وتصميم مانويل سيجوفيا.

ومن المقرر ان تقيم فرقة ايبيريا عرض آخر بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية مساء الخميس الموافق 16 نوفمبر.

نبذة عن فرقة ايبيريا للرقص

يذكر ان فرقة ايبيريا للرقص تأسست عام 1993 علي يد مانويل سيجوفيا وفيوليتا رويز بهدف نشر واستلهام التراث الاسباني حيث نجحت فى دمج الكثير من فنون الرقص والموسيقي معا مثل الرقص الشعبي الجديد والتاريخي والفلامينحو مع الموسيقي الحية، حصدت العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض رقص في مدريد عام 2020.

حفل أوكسترا وتريات بالإسكندرية

ومن ناحية أخرى، قدمت أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلًا بقيادة مديره الفني المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين هدى عبد العظيم ( فلوت )، نهى سامي (أوبوا)، تامر كمال (باصون) على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية".

وتضمن البرنامج عددًا من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدي منها سيمنونيا للاوركسترا الوترى، كونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، كونشيرتو للباصون والوتريات، كونشيرتو للأوبوا والباصون، كونشيرتو للفلوت والوتريات، كونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.