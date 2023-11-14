نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط حشد جماهيرى كبير.. كورال أطفال المنيا يعبر عن دعمه لأطفال فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا، وبالتعاون مع محافظة المنيا فعاليات البرنامج الثقافي لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، بقرية نزلة عبيد مركز المنيا، وذلك أمس الإثنين الموافق 13 نوفمبر، والذى ينفذه فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى، بإشراف قصر ثقافة المنيا، وينفذ البرنامج يوم الإثنين من كل إسبوع بقرى محافظة المنيا.

البرنامج الثقافي لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية

ويتضمن البرنامج، الذى أقيم بمدرسة نزلة عبيد الإبتدائية برئاسة خيرى محمد بهنساوى، وبالتعاون مع الوحدة المحلية بنزلة حسين برئاسة حمادة جمعه عيد، ووحدة الأمومة والطفولة إشراف مرفت وديع صبحى، مهجة يوسف حنين، و التربية والتعليم،ورشه فنية رسم وتلوين عن المواطنة وعن فلسطين من تدريب فنانات قصر ثقافة المنيا إيمان ستيت، وشيماء على.

دور المعلم فى تنمية وتعزيز قيم المواطنة

أعقب ما سبق محاضرة تثقيفية بعنوان" دور المعلم فى تنمية وتعزيز قيم المواطنة " حاضرها المخرج مجدى أبو زيد، ناصر جمال الدين مدرس لغة اول لغة عربية وتحدثوا عن مفهوم المواطنة وعلاقة الفرد بالمجتمع وماهى حقيقة وواجباته تجاه وطنه،المواطنة لها دور ايجابي وفعال وأن توفر يعود نفعه على الفرد ومجتمعة، وتعددت الرؤية حول مفهوم المواطنة وما لا يختلف عليه إثنين، هى جملة من القيم المعيارية تمثل حق الإنسان فى الحياة الأمنه الكريمة وفى العدالة والمساواة بين الأفراد الذين يتمتعون بعضوية بلد ما ويستحق بذلك ماترتبه تلك العضوية من إمتيازات.

وأوضح أبو زيد مقومات المواطنة من المساواه وتكافؤ الفرص، والمشاركة الحياتية، والمواطنة تتحقق بالقوانين والممارسات، وتأثير المواطنة وتقبل الآخر فى المجتمع الذى نعيش فيه

أهمية المواطنة

وتطرق ناصر جمال إلى أهمية المواطنة حيث أنها تضمن تطور المجتمع ورقيه، متانة النسيج الإجتماعى نتيجة المساواه، والاعتزاز باللغة العربية، وتضمن الدستور إشارات لتفعيل قيم المواطنة.

كما اشار إلى دور المعلم فى بث الوعى الفكرى والتاريخ لدى النشئ، من إنجازات وبطولات متنوعة، للتعرف على الشخصيات الوطنية، واحترام آراء الغير والاعتدال،

وتحدث خيرى محمد البهنساوى،مدير المدرسة عن ترحيب أهالى القرية بمثل هذه الفعاليات التى تقدمها قصور الثقافة، لما لها دور فعال فى تنمية الوعى الثقافى والفكر فى القرى، وتعزيز الهوية الوطنية

ثم فقرة لإكتشاف مواهب من القرية كريمينا مينا خليل موهبة الشعر عن الأم، إرينى مجدى مارى شعر عن اكتوبر،بالصف السادس الابتدائي، فلومينا كيرلس مينا موهبة الرسم الصف الأول الابتدائي.

دعم أطفال الفرقة القومية لكورال أطفال

ودعما من أطفال الفرقة القومية لكورال أطفال قصر ثقافة المنيا معبرين عن حزنهم لما يحدث لأطفال فلسطين يبدعون فى تقديم كوكتيل من الأغانى منها أغنية حياة كريمة أداء... حسين محمد، معا نحلم فرديات، بحبك يا بلدي أداء محمد أيمن، يا فلسطينية أداء عمار ياسر، مصطفى محمد، عبد الودود غناء فاطمة الزهراء، والفرقة من تدريب وقيادة المايسترو عصام الشاذلى.