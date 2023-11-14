ياسمين رحمي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الفنانة عفاف مصطفى (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - إحتفلت الفنانة ياسمين رحمي بعيد ميلاد والدتها الفنانة عفاف مصطفى، حيث شاركت صورة تجمعهما، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





ياسمين رحمي تحتفل بعيد ميلاد والدتها





وظهرت ياسمين برفقة والدتها الفنانة عفاف مصطفى أثناء تواجدهما داخل أحد المطاعم، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد ملكة حياتي.. ماما".





نبذه عن الفنانة عفاف مصطفى





عفاف مصطفى هي فنانة مصرية ولدت في الإسكندرية في يوم 14 نوفمبر عام 1960، بدأت في الفن من خلال أدوار صغيرة وثانوية في الثمانينات، ثم زاد حجم أدوارها في التسعينات فأصبحت ممثلة مساعدة، وتنوعت أعمالها بين المسرح والسينما والتلفزيون.





آخر أعمال الفنانه عفاف مصطفى





يُذكر أن آخر أعمال عفاف مصطفى، مشاركتها في مسلسل "الكبير أوي"- الجزء السابع، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضانيالماضي، حيث قدّمت دور "الحاجة صابحة" مع الفنان أحمد مكي.





مسلسل جميلة





كما شاركت في مسلسل "جميلة" الذي قامت ببطولته الفنانة ريهام حجاج، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وعُرض في رمضان الماضي.