ختام مناقشات مشاريع نوادي المسرح الإقليمي لفرق الإسماعيلية

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى، العديد من الأنشطة الفنية، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الاستاذ أمل عبدالله.



ختام مناقشة مشاريع فرق نوادي المسرح بثقافة الإسماعيلية

ونفذت الإدارة العامة للمسرح بإدارة سمر الوزيرى بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن ، ختام مناقشة مشاريع فرق نوادي المسرح لفرع ثقافة الاسماعيلية التي اقميت علي مدار يومين 12 و13 نوفمبر حيث تم مناقشة عدد 5 عروض.

أبرز العروض المسرحية



العرض الأول الجريمة والعقاب للمخرج احمد يوسف، العرض الثاني كوميديا الايام السبعه للمخرج اياد الخولى،العرض الثالث ملك الدنيا للمخرج احمد ياسر، العرض الرابع حلاوه شمسنا للمخرج خالد طه، العرض الخامس النور جه للمخرج عبدالله الورداني

لجنة المشاهدة

جاء ذلك بحضور لجنة المشاهدة، المخرج حمدي حسين، الكاتب يسرى حسان، المخرج يس ضوى وسناء عطية ومقرر اللجنة بالإدارة العامة للمسرح بالهيئة،وقامت اللجنة بمناقشة المخرجين وذلك بعد مشاهدة ٥٠٪ من العرض وذلك علي مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية.

أولى مناقشات مشاريع نوادي المسرح الإقليمي لفرق الاسماعيلية

يذكر أن ثقافة الاسماعيلية ناقشت أولي ايام مشاريع فرق نوادي المسرح أبرزها:



العرض الأول النص فوتوشوب للمخرج حازم خطاب، والعرض الثاني اربعة حروف للمخرج محمود مدحت، والعرض الثالث نور الغوايه للمخرج أحمد حلمى.

جاء ذلك بحضور لجنة المشاهدة، المخرج حمدي حسين، الكاتب يسرى حسان، المخرج يس ضوى وسناء عطية ومقرر اللجنة بالإدارة العامة للمسرح بالهيئة،وقامت اللجنة بمناقشة المخرجين وذلك بعد مشاهدة ٥٠٪ من العرض، وتستكمل اللجنة أعمالها غدا الاثنين بمناقشة خمسة عروض جديده ضمن عروض نوادي المسرح بفرع ثقافة الاسماعيلية.