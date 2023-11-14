نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى خطاب تنضم لفريق عمل "صدفة".. رمضان 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة سلوى خطاب إلى أسرة مسلسل “صدفة” بشكل رسمي، والذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.





أبطال مسلسل صدفة





ومسلسل "صدفة" يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كماأن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.





مسلسل صدفة





ومسلسل صدفة هو من تأليف أيمن سلامة، حيث يعد هذ التعاون هو التعاون الثالث الذي يجمع بين بين الفنانه ريهام حجاج والمؤلف أيمنسلامة، وكان قد تعاونا سابقا في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، وكان من إخراج سامحعبدالعزيز.





آخر أعمال ريهام حجاج





ويذكر أن آخر أعمال الفنانه ريهام حجاج في الدراما هو مسلسل جميلة، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.





وشارك في مسلسل جميلة عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، سوسن بدر، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سامح الصريطي،مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.





ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاجمتزوجة من هاني عادل.





آخر أعمال سلوي خطاب



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سلوي خطاب هو مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

