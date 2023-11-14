سلوى عثمان: تعرضت للحسد كثيرًا في حياتي.. ومحمد سامي لا يجامل أحدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان، في ضيافة برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى على قناة "الحياة" حيث تم تسجيل هذا اللقاء قبل وفاة عثمان محمد علي بأيام قليلة، وكشفت سلوى عثمان عن بداياتها في مجال التمثيل وأصعب التحديات التي واجهتها.

وأشارت إلى أدوارها في مسلسلات مثل "سجن النسا" و"أفراح القبة" و"بين السرايات" و"رمضان كريم".



وأعربت عن فخرها بمشاركتها في مسلسلات مثل "البرنس" و"لؤلؤ" و"جعفر العمدة".

وكشفت سلوى عثمان سر عن حياتها الشخصية، حيث ذكرت أنها وضعت شرطًا في عقد زواجها بأنها لن تتوقف عن التمثيل.

وأعربت عن عدم رغبتها في الحديث كثيرًا عن حياتها الخاصة كما تحدثت أيضًا عن تجربتها في السينما والتلفزيون، حيث أكدت أنها تشعر بجذب أكبر نحو التلفزيون.

وتطرقت سلوى عثمان أيضًا إلى موضوع الأمومة، حيث أكدت أنها لم تتمكن من تجربة الأمومة نظرًا لظروف عملها واهتمامها بمهنتها. وأعربت عن سعادتها بالأدوار التي تقوم بها في مسلسل "لؤلؤ".

وتحدثت سلوى عثمان أيضًا عن التحديات التي تواجهها كفنانة،



حيث أشارت إلى أن أجرها ضعيف على الرغم من أهمية الأدوار التي تقدمها.

سلوى عثمان: تعرضت للحسد كثيرًا في حياتي

وأضافت:" تعرضت للحسد كثيرًا في حياتي، وذكرت حادثة تعرضت لها مع منتجين تحدثوا عن رغبتهم في إبقائها خارج العمل الفني، ولكنها ردت عليهم من خلال نجاحها في الأدوار التي قامت بها.



سلوى عثمان تكشف عن حلمها المستحيل

وتابعت:" سلوى عثمان إلى أن البطولة المطلقة كانت حلمًا لكنها لم تتحقق، وأكدت أن المخرج محمد سامي لا يجامل الممثلة مي عمر. وأعربت عن حزنها لعدم تحقيق والدها المكانة الفنية التي يستحقها،



سلوى عثمان تكشف عن أقرب الأدوار إلى قلبها



وأشارت إلى أهمية دورها في مسلسل "أفراح القبة" عندما توفيت وصفته بأنها كانت من الأدوار المهمة والأقرب إلى قلبها.

آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، سلوى عثمان، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج خيري سالم.

وتشارك الفنانة سلوي عثمان في بطولة مسلسل ورق التوت، وهو من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

